Alexanderplatz: Tunnel-Sperrung sorgt für Probleme

Am kommenden Montag wird der Tunnel an der Grunerstraße in Mitte bis Ende August gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich meiden.

Berlin. Beim Umbau des Molkenmarkts in Berlin-MItte startet am kommenden Montag, 11. Juli eine neue Bauphase. Dabei kommt es bis zum 22. August zu Vollsperrungen des Tunnels an der Grunerstraße im Bereich des Alexanderplatzes. Darauf weisen die Senatsverkehrsverwaltung und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hin. Während der gesamten Bauzeit sei mit Verkehrsbeeeinträchtigungen zu rechnen. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

In einem ersten Bauabschnitt wird der Tunnel in Richtung Potsdamer Platz vom 11. bis zum 31. Juli gesperrt. Für den Verkehr über die Otto-Braun- Richtung Grunerstraße oberhalb des Tunnels stehen weiterhin zwei Fahrspuren zu Verfügung. Für Fußgänger und Radfahrer und für die Buslinien 248 und 300 gibt es keine Änderungen.

In einem zweiten Bauabschnitt wird der Tunnel im Anschluss in der Gegenrichtung (Prenzlauer Berg) vom 1. bis zum 22. August gesperrt. Für den Verkehr über die Grunerstraße Richtung Alexanderstraße oberhalb des Tunnels stehen jedoch weiterhin zwei Fahrspuren zur Verfügung. Auch in diesem Abschnitt ändert sich für Fußgänger, Radfahrer und die Buslinien 248 und 300 nichts.

Molkenmarkt und Grunerstraße: Bauarbeiten sollen historische Mitte Berlins wiederbeleben

Am Molkenmarkt startet am kommenden Montag, 11. Juli, eine neue Bauphase.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Umgestaltung von Molkenmarkt und die Verlegung der Grunerstraße ist ein Großprojekt mit dem Ziel, die einstige historische Mitte Berlins wiederzubeleben. Entstehen soll dort ein neues Quartier, dessen räumliche Gestaltung sich am Stadtgrundriss des ehemaligen Alt-Berlins orientiert. Das Vorhaben hat zugleich erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsknoten hinter dem Roten Rathaus.

So rückt die Grunerstraße dichter ans Rote Rathaus heran und wird etwas schmaler. Drei Fahrstreifen pro Richtung sind vorgesehen, hinzukommt die neue Straßenbahnstrecke zwischen Alexanderplatz und Kulturforum, die ab 2028 am Molkenmarkt entlangfahren und dort eine Haltestelle bekommen soll. Dafür fallen auch Parkplätze auf dem Mittelstreifen weg.

Der gesamte Umbau des Hauptstraßenzugs soll noch bis Mitte 2024 dauern. Im Anschluss sollen die neuen Quartiersstraßen zur Erschließung des geplanten Viertels am Molkenmarkt entstehen.