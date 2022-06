SPD in Mitte für autofreie Friedrichstraße

Berlin. Die SPD in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Mitte setzt sich gemeinsam mit den Grünen für eine autofreie Friedrichstraße und eine weitreichende Verkehrsberuhigung der Straßen rund um den Gendarmenmarkt ein. In einem gemeinsamen Antrag begrüßen beide Fraktionen die Ankündigung des Senats, die Friedrichstraße dauerhaft autofrei zu lassen und den Radverkehr in die Charlottenstraße zu verlagern. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte kürzlich eine Rückkehr der Autos auf das gesperrte Teilstück nicht komplett ausgeschlossen. Ihr Co-Landesvorsitzender Raed Saleh hält die Nutzung der Charlottenstraße für Fahrräder für schwierig, weil darüber die Parkhäuser des Kiezes angesteuert werden.

Die Bezirkspolitiker von SPD und Grünen drängen auch darauf, die gesamte Dorotheen- und Friedrichstadt vom Verkehr zu entlasten und auch den Durchgangsverkehr auf der Leipziger Straße zu mindern. In den Nebenstraßen sollten Parkplätze in „Platz für Menschen“ umgewandelt werden. BVG-Busse, Fahrräder, Klein-Fahrzeuge und Carsharing sollten Vorrang vor privaten Kraftfahrzeugen bekommen. Für Touristenbusse und Stadtrundfahrten brauche es ein eigenes Konzept. Der Senat solle auch für mehr Straßenbäume und Grün in dem Quartier sorgen. Dazu müsse das Regelwerk Straßenraumgestaltung für diese Kieze dringend korrigiert werden.

