Wasserschaden: Hochhausbewohner müssen zwei Wochen raus

Behebung des Wasserschadens in einem Hochhaus an der Leipziger Straße wird zwei Wochen dauern. Die Bewohner müssen woanders unterkommen

In den Wohnhaus an der Leipziger Straße leben rund 300 Menschen auf 20 Etagen (Archivbild).

Berlin. Auf die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses an der Leipziger Straße 40 in Mitte kommen wohl anstrengende Tage zu. Denn die Behebung der durch den Wasserschaden entstandenen Probleme wird wohl zwei Wochen dauern, wie der Eigentümer, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM), am Montag mitteilte. „Solange sind die Wohnungen nicht bewohnbar“, sagte Sprecher Matthias Borowski.

Am Sonnabendabend wurde der Wasserschaden im elften Stock des 20-geschossigen Gebäudes entdeckt. Das Wasser lief dabei zeitweise gut sichtbar an der Außenfassade herunter. Die Berliner Feuerwehr evakuierte das Haus aus Sicherheitsgründen auf Geheiß des Bezirksamts Mitte. Die Einsatzkräfte brachten rund 200 der 300 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit – zum Teil zunächst in Terminal A des ehemaligen Flughafens Tegel.

Am Montag sahen sich Experten die Lage vor Ort an. „Die baulichen Mängel sind begrenzt, größtes Problem ist der Wasserschaden an den Elektroleitungen im Wohnobjekt“, so WBM-Sprecher Borowski weiter. „Erste Maßnahmen zur Schadensbehebung, wie das Abpumpen des stehenden Wassers, wurden eingeleitet.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Telefonhotline für Fragen zum Wasserschaden am Dienstag geschaltet

Die Versorgung der Betroffenen habe oberste Priorität, heißt es von der WBM weiter. Alle Mieterinnen und Mieter, die Bedarf zur Unterbringung haben, würden untergebracht. Für Fragen wird ab Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr eine Telefonhotline unter 030 2471 4444 erreichbar sein.

Außerdem können Bewohnerinnen und Bewohner am Dienstag und Mittwoch unter Begleitung in ihre Wohnungen zurückkehren, um persönliche Dinge abzuholen. Bei der WBM sei ein Krisenstab zur Koordination aller notwendigen Maßnahmen eingerichtet worden.

Mehr Glück haben hingegen die Gewerbetreibenden im Erd- und ersten Obergeschoss, da sie über separate Stromeinspeisung und Fluchtwege verfügen. So können ein Küchenstudio, ein Kosmetiksalon, zwei Arztpraxen sowie zum Teil auch ein Musikkindergarten bereits am Dienstag wieder öffnen.