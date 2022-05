Richtfest für zwei Forschungsgebäude am Virchow-Klinikum

Wenn die Dichte an Prominenz bei einem Richtfest ein Gradmesser ist für die Bedeutung eines Bauvorhabens, dann entsteht gerade etwas ganz Großes auf dem Campus des Virchow-Klinikums der Charité in Wedding. Nicht nur die Chefs der Universitätsklinik und der Technischen Universität, Heyo Kroemer und Geraldine Rauch waren am Montag auf der Baustelle an der Ecke Amrumer und Seestraße. Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sowie Wissenschafts- und Gesundheitssenatorin Ulrike Gote und Finanzsenator Daniel Wesener (beide Grüne) waren gekommen, um die Fertigstellung zweier von außen eher unscheinbarer Rohbauten zu feiern, für die vor erst zehn Monaten der Grundstein gelegt worden war.

Bis 2023 entstehen hier zwei besondere Forschungsbauten der Charité und der Technischen Universität (TU), die nach Ansicht der vielen Redner das Zeug haben, die Gesundheitsstadt Berlin weiter nach vorne zu bringen. Im Berlin Center for Advanced Therapies (BeCat) sollen Wissenschaftler innovative, auf der Analyse der einzelnen Zellen basierende, auf die konkrete Person zugeschnittene Arzneimittel entwickeln und erproben. Im benachbarten und durch einen Tunnel mit dem BeCat verbundenen Gebäude „Der Simulierte Mensch (Si-M) geht es darum, an der Schnittstelle von Medizin und Technik komplexe Prozesse wie Organ- oder Zellfunktionen nachzubilden und so das Verständnis über Krankheiten zu verbessern.

Die Regierende Bürgermeisterin sprach von einem „tollen Tag“ für die Forschungsstadt Berlin. Senatorin Gote hob die Bedeutung der Projekte für den sich immer weiter entwickelnden Forschungscampus an der Seestraße hervor und lobte das große Potenzial, dass beide Gebäude für die Medizin und die Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten darstellten. Das sei aber noch lange nicht das Ende, man habe in Berlin noch 30 weitere größere Neubau- oder Sanierungsprojekte für Wissenschaftsbauten im Bau oder in der Planung. Der Finanzsenator freute sich, dass sich hier ausgegebenes Geld „materialisiert“ und wünschte sich, dass der „Kosten- und Zeitplan auch trägt“.

Bund und Land teilen sich die Baukosten

Beide Gebäude zusammen kosten 63 Millionen Euro, Bund und Land tragen je die Hälfte. Für die Außengestaltung gibt der Senat weitere acht Millionen Euro.

Das Si-M umfasst eine Nutzfläche von 3150 Quadratmetern, wovon Forschung und Labore zwei Drittel belegen, der Rest sind „Kommunikations- und Begegnungsräume“. Das kleinere BeCat bietet Platz für 730 Quadratmeter Labors und Reinräume sowie weitere Büros der Wissenschaftler. Charité- Dekan Axel Pries lobte die Zusammenarbeit zwischen Universitätsmedizin und TU. „Anstatt sich um Grundstücke zu streiten, macht man Dinge zusammen“. Auch TU-Präsidentin Rauch würdigte die Vorteile der Berlin University Alliance. Das ist der Zusammenschluss der Berliner Universitäten, mit deren geballter Expertise die Stadt beim bundesweiten Exzellenzwettbewerb der Hochschulen erfolgreich war.

Petra Reinke, Gründungsdirektorin des BeCat, nannte die Heilung bisher unheilbarer Krankheiten wie Tumore, Autoimmunkrankheiten oder Organversagen als Ziel. „Das Gebäude schafft dafür die Grundlage“, so die Charité-Professorin.