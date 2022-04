Mitte: Tiergartentunnel mehrere Tage voll gesperrt

Berlin. Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf Verkehrsbehinderungen in Berlin-Mitte einstellen. Der Tiergartentunnel wird ab Montag, den 25. April 2022 ab 10 Uhr wegen Bauarbeiten für fünf Tage voll gesperrt. Am Freitag gegen 18 Uhr soll die Vollsperrung wieder aufgehoben werden, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr mit. Die Arbeiten im Tunnel finden rund um die Uhr statt, um die Sperrzeit so gering wie möglich zu halten. Die Senatsverwaltung für Verkehr empfiehlt Autofahrern, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Tiergartentunnel in Mitte - die Sperrung (25. April bis 29. April) im Überblick:

Fahrtrichtung Nord und Süd von Einfahrt bzw. Ausfahrt Reichpietschufer bis Einfahrt bzw. Ausfahrt Heidestraße sowie die

Anschlussstelle Invalidenstraße, Ein- und Ausfahrt, und die

Anschlussstelle Kemperplatz, Ein- und Ausfahrt.

Die oberirdische Zufahrtsmöglichkeit zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof über die Clara-Jaschke-Straße bleibt erhalten.

Tiergartentunnel: Rechnertechnik muss ersetzt und modernisiert werden

Grund für die Vollsperrung ist, dass die fast 20 Jahre alte Rechnertechnik ersetzt und modernisiert werden muss. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Verkehr gab es vermehrt Ausfälle und Fehlfunktionen der verkehrs- und sicherheitstechnischen Anlage. Diese Fehler müssen dringend behoben werden, um eine eine noch längere Notsperrung des Tunnels zu vermeiden.

Erneuert werden in dieser Zeit: die Unterzentrale (Zentralrechner), 56 Streckenstationen mit Steuermodulen und Kommunikationsrechnern sowie die Netzwerk-Kommunikation. Das Land Berlin investiert 620.000 Euro in die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.