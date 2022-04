Sechs Monate nach „Köpi“-Räumung wieder Aktivisten auf Areal

In Mitte haben Linksautonome den ehemaligen Stellplatz der Wagenburg "Köpi-Wagenplatz" an der Köpenicker Straße besetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Mitte haben Linksautonome den ehemaligen Stellplatz der Wagenburg "Köpi-Wagenplatz" an der Köpenicker Straße besetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Mitte haben Linksautonome den ehemaligen Stellplatz der Wagenburg "Köpi-Wagenplatz" an der Köpenicker Straße besetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Mitte haben Linksautonome den ehemaligen Stellplatz der Wagenburg "Köpi-Wagenplatz" an der Köpenicker Straße besetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Mitte haben Linksautonome den ehemaligen Stellplatz der Wagenburg "Köpi-Wagenplatz" an der Köpenicker Straße besetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Mitte haben Linksautonome den ehemaligen Stellplatz der Wagenburg "Köpi-Wagenplatz" an der Köpenicker Straße besetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Mitte haben Linksautonome den ehemaligen Stellplatz der Wagenburg "Köpi-Wagenplatz" an der Köpenicker Straße besetzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Berlin . Genau ein halbes Jahr nach der Räumung des „Köpi“-Wagencamps in Berlin-Mitte sind mehrere Aktivisten am Freitagabend in das Areal eingedrungen. „Wir lassen uns nicht vertreiben“, riefen sie. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz, um sie wieder von dem Platz zu holen. Bei Twitter schrieben die Köpi-Aktivisten am Abend: „Ein halbes Jahr stand das Areal leer für Spekulationen. Nun sind wir hier, um es zurückzuholen. (...)“

Der Einsatz an der Köpenicker Straße dauerte nach Angaben der Polizei mehrere Stunden. Kurz nach 4 Uhr sei das Gelände vollständig geräumt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zur Anzahl der Aktivisten auf dem Areal und zu möglichen Festnahmen äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Köpi-Aktivisten gaben auf Twitter an, mehrere Menschen seien festgenommen worden.

Das Wagencamp „Köpi-Platz“ galt als eines der letzten Symbolprojekte der linksautonomen Szene in Berlin. Am 15. Oktober vergangenen Jahres hatte die Polizei es mit schwerem Gerät geräumt. Die Räumung, an der Hunderte Polizisten beteiligt waren, hatte der Grundstückseigentümer vor Gericht erstritten. Die Bewohner lebten in Bauwagen neben einem seit 1990 besetzten Altbau.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.