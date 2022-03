Blog: Friedensdemonstration zieht durch Berlin-Mitte

Erneut gibt es eine Friedensdemonstration in der Hauptstadt. Die Berliner Morgenpost berichtet im Liveblog.

Menschen nehmen an der Demonstration «Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine» in Berlin Mitte teil.

Zahlreiche Menschen ziehen an diesem Sonntag wieder durch Berlin-Mitte, um gegen den Krieg Russlands in der Ukraine zu demonstrieren. Die Berliner Morgenpost berichtet über die Friedensdemonstration im Blog.

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil. Foto: Fabian Sommer / dpa

Die Friedensdemonstration zieht am Roten Rathaus vorbei. Foto: Reto Klar

Ein Pappmaché-Putin, der sich die Ukraine in den Rachen stopft, ist bei der Demo dabei. Foto: Fabian Sommer / dpa

Anastasia zeigt ihren Verwandten, wie groß die Solidarität ist

Foto: Uta Keseling

13.30 Uhr: Anastasia (M.) stammt aus der Nähe von Kiew, sie ist mit geflüchteten Verwandten zur Demonstration gekommen. „Ich will meiner Mutter und Schwiegermutter zeigen, wie groß die Solidarität in Berlin für die Ukraine ist.“ Die Verwandten sind vor acht Tagen im Auto vor dem Krieg geflüchtet. „Noch hoffen sie, zurückkehren zu können, sie können nicht wirklich fassen, was Putin unserem Land antut.“

Die Straße des 17. Juni füllt sich

Foto: Reto Klar / FFS

13.29 Uhr: So langsam füllt sich die Straße des 17. Juni.

BVG: Einschränkungen auf einigen Bus-Linien

13.23 Uhr: Auf den Bus-Linien M41, M48, M85, 100, 106, 147, 187, 200, 248, 265 und 300 kommt es aufgrund der Demo zu starken Einschränkungen, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Twitter mit. "Bitte alternativ die S- und U-Bahn nutzen sowie mehr Zeit einplanen", hieß es weiter.

Polizei: Bislang nehmen rund 10.000 Menschen an der Demonstration teil

Foto: Uta Keseling

13.08 Uhr: In Berlin sind 550 Einsatzkräfte vor Ort. Laut vorläufiger Einschätzung der Berliner Polizei nehmen mehr als 10.000 Menschen an der Demonstration teil. Eine ähnliche Größenordnung wie zwei Wochen zuvor, als drei Tage nach Kriegsbeginn mehr als hunderttausend Menschen in Berlin auf die Straße gingen, sei aber nicht zu erwarten, hieß es. Auch in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig wollten am Sonntag Menschen gegen den Krieg auf die Straße gehen.

"Die Welt wird immer verrückter"

Foto: Alexander Rothe

12.51 Uhr: Maria S. aus Berlin hat drei Enkelkinder, um deren Zukunft sie sich sorgt: „Die Welt wird immer verrückter, vielerorts herrscht Krieg - nicht nur in der Ukraine, sonder auch in anderen Ländern“, begründet die 77-Jährige ihre Teilnahme an der Demonstration. Sie kritisiert nicht nur Russland, sondern auch andere Großmächte, die Kriege anzettelten. Am meisten Angst machen ihr Angriffe auf Chemie- und Atomkraftwerke. „Wenn es soweit kommt, werde ich mich von meiner Familie verabschieden und Champagner trinken. Was willst du denn sonst machen?“

Vater mit Sohn auf Friedensdemo

Foto: Alexander Rothe

12.42 Uhr: Daniel Hentschel ist mit seinem Sohn aus Potsdam angereist. Für den Kleinen ist es die erste Demonstration in seinem Leben. „Ich finde es wichtig, ihm mitzuteilen, dass man seine Meinung auch so ausdrücken kann und nicht nur zu Hause.“ Sie hätten bereits über den Krieg gesprochen, auch darüber, dass der Angriffskrieg Putins Menschenleben kostet. Auf der Demo würde sein Sohn erkennen, dass sehr viele Menschen dagegen sind.

Karnevalswagen mit einem riesigen Pappmaché-Putin

Foto: Uta Keseling

12.41 Uhr: „Guck mal, da ist Putins Kopf!“, sagt eine Mutter zu ihrem Kind. Mitten in der Demonstration fuhr ein Düsseldorfer Karnevalswagen mit einem riesigen Pappmaché-Putin, der sich die Ukraine in den Rachen stopft, mit. Das Motiv mit dem Spruch „Erstick dran!!!“ stammte von dem Düsseldorfer Jacques Tilly, der Karnevalswagen entwirft und baut. Der Karnevalszug in Düsseldorf war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Der Wagen wurde von einer Privatinitiative nach Berlin gebracht.

Peace-Schriftzug am Roten Rathaus

Foto: Uta Keseling

12.40 Uhr: Vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte fordern die Menschen: Peace (Frieden).

„Lass die Ukraine in Frieden, Putin!“

Foto: Uta Keseling

12.37 Uhr: Britta und Jana Süberkrüb, Mutter und Tochter aus Tempelhof, fordern auf ihren Schildern: „Lass die Ukraine in Frieden, Putin!“ Den Satz haben sie mit Google ins Russische übersetzt.

Demo-Zug zieht los

Foto: Reto Klar / FFS

12.29 Uhr: Der Zug läuft jetzt vom Alexanderplatz in Richtung Rotes Rathaus. Es herrscht eine friedliche Stimmung, Musik wird abgespielt. Es sind Tausende Menschen da.

Foto: Uta Keseling

Demonstranten haben konkrete Forderungen

Grete (17), Lilith (19) und ihre Mutter Christiane aus Friedrichshain

Foto: Uta Keseling

12.24 Uhr: Einige Demonstranten haben konkrete Forderungen - etwa, ab sofort kein Gas aus Russland mehr einzukaufen, Motto: „freeze for peace“. Andere sind geschmückt oder verkleidet. Grete (17), Lilith (19) und ihre Mutter Christiane aus Friedrichshain haben sich Papier-Friedenstauben als Haarschmuck gebastelt.

Am Alexanderplatz sammeln sich die Demonstranten

Helmut Krause (r.) und Dustin Harrison

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

12.11 Uhr: Helmut Krause und Dustin Harrison aus Wilmersdorf und Moabit demonstrieren zum Mal mit. Am Alexanderplatz sammeln sich derzeit die Demonstranten, Ordner mahnen: „Schön, dass ihr da seid, bitte zur Straße aufrücken und denkt an Masken und Abstand.“

Die Veranstalter bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Corona-Hygieneregeln einzuhalten und nur anwesend zu sein, wenn man geimpft oder ein negatives Testergebnis vorzeigen kann und eine Maske trägt.

Friedensdemo in Berlin - das ist die Route:

Alexanderplatz

Grunerstraße

Gertraudenstraße

Leipziger Straße

Ebertstraße

Straße des 17. Juni

100.000 Teilnehmer werden bei der Demo erwartet

10 Uhr: Unter dem Motto „Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“ werden im Zentrum Berlins wieder die Farben blau und gelb dominieren. Das Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen meldete bei der Polizei 100.000 Teilnehmer an.

Wie viele Menschen tatsächlich kommen werden, ist offen. Mit Blick auf die Demonstration von vor zwei Wochen, als mindestens 100.000 Personen auf die Straße gingen, ist aber davon auszugehen, dass die erwartete Zahl erreicht wird.

Friedensdemonstration: Nicht mit dem Auto anreisen

9.47 Uhr: Wer an der Demonstration teilnehmen möchte, sollte davon absehen mit dem Auto anzureisen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, werden die Bereiche rund um die zuvor genannten Straßen gesperrt sein. Aufgrund der Größe der Demonstration geht die VIZ davon aus, dass die Sperrungen für den gesamten Tag gelten.

S-Bahn Berlin setzt keine Sonderzüge ein

9.23 Uhr: Bereits bei der Veranstaltung am 27. Februar waren U- und S-Bahnen restlos überfüllt. Wie eine Pressesprecherin von S-Bahn Berlin mitteilt, werden keine Sonderzüge eingesetzt oder Züge verlängert.

U-Bahnhöfe könnten geschlossen werden

9.21 Uhr: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gehen davon aus, dass U-Bahnhöfe oder Eingänge zu U-Bahnhöfen im Einzugsbereich der Demonstration zeitweise aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen. Der Straßenbahn- und Busverkehr wird ebenfalls zeitweise unterbrochen beziehungsweise verkürzt werden.