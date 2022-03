Flüchtlingszelt eröffnet am Berliner Hauptbahnhof

Berlin. Flüchtlinge aus der Ukraine, die am Hauptbahnhof ankommen, sollen ab sofort in einem neu errichteten Zelt auf dem Washingtonplatz empfangen werden. Das Zelt sollte am frühen Mittwochabend in Betrieb genommen werden. Es soll helfen, die angespannte und beengte Situation im Untergeschoss des Hauptbahnhofs mit den improvisierten Informationsständen zu entlasten.

Die „Welcome Hall Berlin“ ist 600 Meter groß und bietet Platz für 400 Menschen. Schutzsuchende Menschen aus der Ukraine sollen hier nach ihrer Ankunft mit dem Zug einen ersten Anlaufpunkt in der Hauptstadt finden.

Mobiles Team am Hauptbahnhof ist Ansprechpartner für Kinderschutz

Das Deutsche Rote Kreuz bietet eine medizinische Erstversorgung. Hilfsorganisationen bieten außerdem warme Mahlzeiten an. Kinder finden in einem abgetrennten Bereich Spielmöglichkeiten. Außerhalb des Zeltes gibt es zwei Toiletten-Container.

Im Ankunftszelt steht ab sofort ein mobiles Team Kinderschutz/Jugendhilfe zur Verfügung. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Mittwoch mit. Es soll Ansprechpartner für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie für die Bundespolizei und weitere professionelle Unterstützerinnen und Unterstützer sein. „Das mobile Team koordiniert die Versorgung und Unterbringung von ankommenden unbegleiteten Flüchtlingen und berät auch zu Fragen des Kinderschutzes in Berlin.“

Die Teammitglieder, darunter auch Muttersprachler, werden der Bildungsverwaltung zufolge in Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe wie Wildwasser e.V. ausgewählt. Sie seien sozialpädagogisch geschult. Außerdem hat die Senatsverwaltung Flyer mit Informationen zu Jugendhilfe, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen oder Kinderschutz erstellt - auch auf Englisch, Russisch und Ukrainisch. Und nicht zuletzt hat die Senatsverwaltung nach eigenen Angaben die Betreuung von mehr als 200 Heimkindern aus der Ukraine übernommen.

Das mobile Team - erkennbar an roten Westen - sei zügig und unbürokratisch aufgestellt und an den Hauptbahnhof gebracht worden, sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). „Unlauteren Menschen, die die Situation der Geflüchteten ausnutzen wollen, halten wir auf diese Weise ein Stopp-Signal entgegen. Gleichzeitig bieten wir eine Soforthilfe für die Kinder und Jugendlichen nach den höchstverstörenden Erfahrungen in ihrer Heimat und den Strapazen der Flucht.“

Ankunftszelt wird von der Stadtmission betrieben

Betrieben wird das Zelt von der Berliner Stadtmission. „Wir rechnen damit, dass das Zelt schnell voll sein wird“, sagte Jens Martin-Krieg, der für die Stadtmission den Aufbau und den Betrieb organisiert.

Der Direktor und Theologische Vorstand der Berliner Stadtmission, Christian Ceconi, zeigte sich beeindruckt von dem Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer am Bahnhof in den vergangene Tagen. „Hier in der Halle soll das Willkommen fortgesetzt werden“, sagte Ceconi.