Hauptbahnhof: Aufbau des Ankunftszeltes hat begonnen

Bis Montagnachmittag soll das Zelt am Berliner Hauptbahnhof fertig aufgebaut sein, damit der Betrieb am Dienstag starten kann

Berlin. Die Container für die Hilfsorganisationen stehen bereits. Dazwischen wurde Platz gelassen für ein großes Zelt, in dem die Flüchtlinge aus der Ukraine ab Dienstag begrüßt und versorgt werden sollen. Am Sonntagmorgen, acht Uhr, hat der Aufbau des Zeltes begonnen. Gegen Mittag liegt schon der Holzboden zwischen den Zeltstangen.

30 Meter lang und 20 Meter breit wird die neue Ankunftszentrale sein, in der es auch Toiletten und medizinische Hilfe gibt. „Das Zelt wird heute noch fertiggestellt“, sagt Axel Hofmann, Aufbauleiter und Mitarbeiter bei dem Messe- und Veranstaltungsbüro r2m am Sonntagmittag vor Ort. Hinter ihm kommt gerade ein Gabelstabler angefahren, der Bauzaunfüße neben ihm ablädt.

Umzug in der Nacht von Montag zu Dienstag

Am Sonntagmorgen, 8 Uhr, wurde mit dem Aufbau des Zeltes begonnen.

Foto: Katrin Lange

Noch am Sonntag soll das Zelt mit Beleuchtung, Heizung und Mobiliar ausgestattet werden. „Licht und Heizung sollten heute Abend funktionieren“, sagt Axel Hofmann. Geplant sei, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag der Umzug aus dem Erdgeschoss des Hauptbahnhofes in das Zelt vollzogen wird, damit der Betrieb am Dienstag planmäßig starten kann.

Die Arbeiter werden länger als gewöhnlich arbeiten. „Wir haben eine Notlage, da gelten die normalen Arbeitszeiten nicht“, sagt der Aufbauleiter. Man werde aber nicht die Nacht durcharbeiten.

