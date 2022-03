E-Scooter in Berlin: Bezirksamt Mitte setzt 44 falsch abgestelle E-Scooter um

Berlin. Das Ordnungsamt in Berlin-Mitte hat am Mittwoch 44 falsch abgestellte E-Scooter umsetzen lassen. Die E-Scooter verschiedener Anbieter standen in einer großen Masse Unter den Linden und blockierten eine Bushaltestelle und weite Teile des Gehwegs, wie das Bezirksamt mitteilte.

Kontaktversuche an alle betroffenen Anbieter seien zuvor erfolglos geblieben. Die Umsetzungskosten sind nach Auffassung des Bezirksamtes Mitte durch die E-Scooter-Betreiber zu tragen und werden diesen in Rechnung gestellt.

Bezirksstadträtin Almut Neumann teilte dazu mit: „Es ist bedauerlich, dass es zu dieser Eskalationsstufe kommen musste." Die Dienstkräfte des Ordnungsamtes seien nicht dazu da, falsch abgestellte E-Scooter auf Kosten des Steuerzahlers dauerhaft zurecht zu schieben. Die Kosten für die Umsetzungsaktion eines jeden E-Scooters seien vergleichbar mit den Umsetzungskosten für ein Auto sein und somit ein deutliches Signal an die E-Scooter-Betreiber.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

E-Scooter in Berlin: Zahl der Unfälle steigt

In Berlin gibt es mehr als 20.000 mietbare E-Scooter, im vergangenen Jahr sind noch einmal zwei neue Anbieter hinzugekommen. Mit der wachsenden Zahl zeigt sich auch die Zahl der Unfälle, an denen E-Scooter beteiligt. sind.

Wie aus der der Antwort auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Oliver Friederici hervorgeht, wurden zwischen Januar und Ende November 2021 insgesamt 775 Unfälle registriert. Im gesamten Vorjahr waren es nur 325, die Zahl hat sich also mehr als verdoppelt.

Auch die Zahl an Personen, die bei Unfällen mit E-Scootern verletzt wurden, hat sich erhöht. Von 235 im Jahr 2020 stieg sie auf 572 in den ersten elf Monaten 2021.

Mehr Möglichkeiten zur Regulierung der Mietfahrzeuge soll das neue Straßengesetz bieten, das im vergangenen Jahr im Abgeordnetenhaus beschlossen wurde und im September in Kraft tritt.