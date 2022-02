Bundespräsidentenwahl in Berlin: Hier gibt es Verkehrseinschränkungen

Am Sonntag tritt die Bundesversammlung zusammen, um den neuen Bundespräsidenten zu wählen. Es kommt in Mitte zu Verkehrsbehinderungen.

Verkehr in Berlin

Berlin. Am Sonntag wird der neue Bundespräsident gewählt. Aufgrund der 17. Bundesversammlung kommt es in Berlin zwischen 7 bis 23 Uhr zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen und Sperrungen in Mitte und Tiergarten.

Die Sperrungen im Überblick

6 bis 23 Uhr: Sperrung Paul-Löbe-Allee ab Annemarie-Renger-Straße (FR Ost), Konrad-Adenauer-Straße ab Otto-von-Bismarck-Allee (FR Süd), Otto-von-Bismarck-Allee ab Konrad-Adenauer-Straße (FR Ost)

7 bis 10 Uhr: Sperrung Karl-Liebknecht-Straße ab Spandauer Straße Richtung Prenzlauer Allee (Tram frei)

7 bis 10 Uhr: Sperrung Spandauer Straße in beiden Richtungen zwischen Rathausstraße und Karl-Liebknecht-Straße

8 bis 16 Uhr: Sperrung Scheidemannstraße/Dorotheenstraße in beiden Richtungen zwischen Wilhelmstraße und Yitzhak-Rabin-Straße. Zusätzlich ist auch die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Brandenburger Tor gesperrt.

59 Berliner Delegierte wählen Bundespräsidenten mit

Bei der Wahl des neuen Bundespräsidenten sind 59 Politikerinnen und Politiker und andere Persönlichkeiten aus Berlin dabei. Das Abgeordnetenhaus entsendet 30 Delegierte in die Bundesversammlung. Hinzu kommen 29 Bundestagsabgeordnete.

Die Delegierten, die das Abgeordnetenhaus stellt, wurden am 21. Dezember im Parlament gewählt. Entsprechend ihrer Stärke dort stellen die SPD acht Delegierte, die Grünen sieben, die CDU sechs, die Linke fünf und AfD und FDP jeweils zwei.

Darunter sind eine ganze Reihe aktive Politiker und Politikerinnen, etwa die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Aber auch andere Persönlichkeiten aus der Berliner Zivilgesellschaft sind vertreten.

Eines der bekanntesten Gesichter unter ihnen ist der Virologe Christian Drosten, den die Grünen ebenso nominierten wie die Autorin Ferda Ataman. Dabei sein werden auf Vorschlag der CDU auch die Verlegerin Friede Springer und Berlins früherer Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen.

Die Linken-Fraktion entsendet unter anderem die Sprecherin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg, Ayse Demir, die Dragqueen Gloria Viagra und den Intensivpfleger Ricardo Lange in die Bundesversammlung. Die SPD nominierte unter anderem Dieter Puhl von der Berliner Stadtmission.

Von den 29 Berliner Bundestagsabgeordneten gehören je sieben zu SPD und Grünen. Fünf stellt die CDU, vier die Linken sowie je drei FDP und AfD.

Bundesversammlung hat 1472 Mitglieder

Insgesamt hat die Bundesversammlung 1472 Mitglieder. Sie setzt sich aus den 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Delegierten zusammen, die von den Landesparlamenten entsandt werden. Wie viele Sitze auf ein Land entfallen, hängt von dessen Bevölkerungszahl ab.

Es gilt als sicher, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag für eine weitere Amtszeit gewählt wird. Er wird von SPD, Grünen, CDU/CSU und FDP unterstützt. Weitere Bewerber sind der von den Linken nominierte Mediziner Gerhard Trabert, der von der AfD ins Rennen geschickte Ökonom Max Otte und die Physikerin Stefanie Gebauer aus Kremmen in Brandenburg für die Freien Wähler.