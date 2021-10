Feuer im Kaufhaus am Alex: Gebäude evakuiert

Berlin. Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Einsatz nach Mitte ausgerückt. In der vierten Etage eines fünfgeschossigen Kaufhauses am Alexanderplatz brannte Ware. Um 14.37 Uhr sei die Brandmeldeanlage losgegangen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das Haus sei evakuiert worden. "Der Brand wurde durch das Personal und die Sprinkleranlage gelöscht", twitterte die Feuerwehr. Fünf Menschen wurden vom Rettungsdienst betreut. Drei Leichtverletzte kamen in ein Krankenhaus.

Der Einsatz ist für die Feuerwehr abgeschlossen. Die @polizeiberlin hat die Brandstelle übernommen. Von unserem Rettungsdienst wurden insgesamt 5 Menschen medizinisch betreut, 3 Leichtverletzte davon wurden in Krankenhäuser transportiert. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 30, 2021

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu einer starken Verrauchung in dem Gebäude. Diese werde durch die Belüftungsanlage beseitigt. Das Kaufhaus sollte nach Angaben des Sprechers den restlichen Samstag geschlossen bleiben. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail