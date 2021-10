Bezirk Mitte stellt Corona-Hotline ein

Berlin. Das Gesundheitsamt Mitte hat seine Corona-Hotline eingestellt. Das geht aus einer Mitteilung des Bezirksamts Mitte hervor. In dem Schreiben heißt es, Fragen, welche an die Hotline des Gesundheitsamtes Mitte gerichtet wurden, können nun im Internet, durch den Chatbot oder die Hotline des Landes beantwortet werden.

Der Chatbot des Gesundheitsamts ist unter www.chatbot-mitte.de erreichbar. Für allgemeine Beratungen können Bürgerinnen und Bürger die Hotline der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Telefon-Nummer 030/90282828 kontaktieren.

Gesundheitsamt Mitte: Mailkontakt weiterhin möglich

Die Einstellung der Corona-Hotline in Mitte begründet das Bezirksamt mit einem Mangel an Personal im Gesundheitsamt und den steigenden Fallzahlen. Themen, die den Bezirk Mitte betreffen, können zudem auch per Mail an das Gesundheitsamt gerichtet werden. Die Mailadresse lautet Corona@ba-mitte.berlin.de. Man wolle sie zeitnah beantworten. Meldungen von COVID-19-Fällen und engen Kontaktpersonen werden an die zuständigen Sachbearbeitenden weitergeleitet.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.