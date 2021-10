Köpi in Berlin: Ausschreitungen vor Camp-Räumung

Das linksautonome Wagencamp „Köpi“ an der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte soll am Freitag von der Polizei geräumt werden.

Rund 2000 Polizisten sind im Einsatz. Erwartet werden Auseinandersetzungen mit Bewohnern.

Der Eigentümer hatte im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung wies das Berliner Kammergericht ab.

Wir berichten über die Räumung im Liveblog.

Rauchgeruch dringt auf die Straße

Gegen 7.30 Uhr fährt ein Aufgebot mit zehn Einsatzwagen an der Köpenicker Straße vor.

Foto: Julian Würzer

7.24 Uhr: Die Polizei macht langsam Ernst: Zur Minute fährt ein Aufgebot mit zehn Einsatzwagen an der Köpenicker Straße vor. Von der Adalbertstraße kommend sind weitere Einsatzwagen unterwegs. Die Köpi-Bewohner kündigen indes Widerstand über Lautsprecher an. Außerdem dringt vonseiten des Köpi-Wagenplatzes Rauchgeruch auf die Straße.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als die Tür wieder zufällt, raschelt es stark

6.35 Uhr: Zwei Personen werden auf das Gelände des Köpi-Wagenplatzes gelassen, während behelmte Polizisten die Situation mit einigem Abstand und einer Taschenlampe beobachten. Als die Tür wieder zufällt, raschelt es stark. Es hört sich so an, als werde an einer Eisenkette gearbeitet. Vereinzelt sieht man auch Licht von Taschenlampen aufleuchten.

Die derzeitige Lage an der #koepi : Hinter dem Eingang zum #Köpi -Wagenplatz zerbrechen teilweise Flaschen, zudem dringen über Lautsprecher Rufe nach außen, dass die Köpi bleiben soll. via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/FWZlInBGom — Julian Würzer (@wurzer_julian) October 15, 2021

Am Bethaniendamm finden sich einige Demonstranten ein

Auf dem Gelände des Wagenplatzes ist es hingegen noch ruhig.

Foto: Julian Würzer

6.09 Uhr: Der Abschnitt der Köpenicker Straße vor dem Köpi-Wagenplatz ist an diesem Morgen verwaist und weiträumig abgesperrt. Der Asphalt ist voller Scherben von zerbrochenen Flaschen. Weiter vorne am Bethaniendamm haben sich mittlerweile einige Demonstranten eingefunden, die gegen die Räumung des Wagenplatzes protestieren. Auf dem Gelände des Wagenplatzes ist es hingegen noch ruhig.

Polizei bereits mit einem Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei ist bereits mit einem Großaufgebot rund um die Köpenicker Straße im Einsatz.

Foto: Julian Würzer

5.57 Uhr: Von dem um 5 Uhr angekündigten Protest auf der Adalbertstraße in Kreuzberg ist in den frühen Morgenstunden noch nichts zu sehen. Allerdings ist die Polizei bereits mit einem Großaufgebot rund um die Köpenicker Straße im Einsatz. Seitenstraßen wie an der Ecke Melchiorstraße sind mit Zäunen abgesperrt. Nur Anwohner oder Journalisten dürfen die Absperrungen passieren, alle anderen werden von den Beamten weggeschickt. Bislang ist die Lage vor Ort noch ruhig und entspannt. Die Räumung des Köpi-Wagenplatzes war nach Angaben der Polizei ohnehin erst für den Vormittag angesetzt.

Ausschreitungen in Kreuzberg vor „Köpi“-Camp-Räumung

Mehrere geparkte Autos in der Ritterstraße wurden beschädigt.

Foto: Peise

5.54 Uhr: In der Nacht zu Freitag ist es doch noch zu Ausschreitungen gekommen. Unbekannte schlugen in Kreuzberg u.a. in der Ritterstraße die Scheiben von elf Autos ein und bewarfen Häuser u.a. in der Prinzenstraße mit Farbbeuteln. Aber auch Steine flogen auf Gebäude, Fenster gingen zu Bruch.

Ein Gebäude in der Prinzenstraße wurde mit Farbbeuteln beworfen.

Foto: Peise

Mehrere Fahrzeuge wurden auch in Brand gesetzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen sagte.

Ein Audi brannte in der Adalbertstraße.

Foto: Pudwell

Am späten Abend hatte die Berliner Polizei die Lage noch als „überwiegend störungsfrei“ eingeschätzt. Angesichts der Vorfälle in der Ritterstraße sagte ein Sprecher, dass die Nacht „nicht mehr als ruhig“ oder „störungsfrei“ bezeichnet werden könne.

Kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Zeugen den Informationen zufolge etwa 20 Personen mit Pyrotechnik in der Straße in Kreuzberg gesehen. Ob diese auch für die zerstörten Scheiben und beschmierten Wände verantwortlich sind, konnte auf Nachfrage nicht gesagt werden.

Polizistin durch Flaschenwurf leicht verletzt - Mülltonnen brennen

2.40 Uhr: Der Abend vor der geplanten Räumung des linksautonomen Wagencamps ist laut Polizei „überwiegend störungsfrei“ verlaufen. Zwar habe es gelegentlich Aktionen von Demonstrierenden gegeben, Eskalationen seien aber ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher am späten Donnerstagabend.

Bei der größten Demonstration mit etwa 500 Teilnehmenden sei am Abend eine Polizistin durch einen Flaschenwurf leicht verletzt worden, sagte der Sprecher. Zudem wurden im Demonstrationszug Pyrotechnik und Nebeltöpfe gezündet. Über den Tag hinweg hätten Mülltonnen auf der Stresemannstraße in der Nähe des Willy-Brandt-Hauses gebrannt.

Mülltonnen in der Stresemannstraße brannten.

Foto: Pudwell

Außerdem brannten am Donnerstagabend Autoreifen auf dem Erkelenzdamm in Kreuzberg. Eine Einsatzhundertschaft der Polizei löschte die Flammen.

Am Donnerstagabend brannten Autoreifen auf dem Erkelenzdamm

Foto: Pudwell

Bewohner kündigen Widerstand an

2.27 Uhr: Ab 5 Uhr sind Demonstrationen außerhalb der Sicherheitszone geplant. Wer an dem Grundstück an der Köpenicker Straße vorbeiläuft, bekommt das Gefühl, die Bewohnerinnen und Bewohner bereiteten sich auf einen Kampf vor. Den Zaun um das Grundstück bearbeiteten sie mit Akkuschraubern. Die Barrikade ist mittlerweile auf vier Meter gewachsen, teilweise verstärkt mit Stahlplatten und Stacheldraht. Es wirkt eher wie eine Festung als ein Ort, an dem Menschen wohnen. Auf einem Aufkleber neben dem Eingang steht an der Wand „Ab hier keine Bullen“.

In den sozialen Netzwerken, aber auch stadtweit auf Aufklebern sind in diesen Tagen immer wieder zwei Worte zu lesen: „Köpi bleibt“. Zudem rufen Unterstützer zu dezentralen Aktionen im Vorfeld der Räumung auf. Wie ernst es den Unterstützern des „Köpi-Wagenplatzes“ ist, zeigte sich schon am Sonnabend. Bei einer Demonstration gegen die Räumung des Wagenplatzes kam es zu 24 vorübergehenden Festnahmen wegen Delikten wie Landfriedensbruch, Sachbeschädigung oder auch Widerstand gegen Polizeibeamte. Am Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte am Bürgeramt in Mitte die Verglasung der Eingangstüren und sprühten den Spruch „Köpi bleibt“ ans Gebäude. Der Staatsschutz ermittelt.

Rund 2000 Polizisten im Einsatz

2.10 Uhr: Rund 2000 Polizisten sind im Einsatz, darunter viele aus anderen Bundesländern, etwa Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Auch die Bundespolizei wird vor Ort sein. Sie leisten Amtshilfe, damit die Gerichtsvollzieher das Räumungsurteil aus dem Juni vollstrecken können und beobachten das stadtweite Geschehen. Die Einsatzstärke erinnert an die Räumung der „Liebig 34“ vor rund einem Jahr – damals waren 2500 Polizisten im Einsatz. „Wir rechnen mit einem komplexen Einsatz, der viele Unwägbarkeiten beinhaltet“, sagt eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost.

Gegend rund um den Köpi-Wagenplatz ist Sicherheitszone

2 Uhr: Seit Donnerstag ist die Gegend rund um den „Köpi-Wagenplatz“ eine Sicherheitszone. Versammlungen und Aufzüge sind nicht gestattet. Autos, Fahrräder, Motorräder und Müllcontainer dürfen dort nicht mehr stehen. Lediglich Anwohner und deren Besucher werden nach Kontrollen durchgelassen. Doch die linksradikalen Unterstützer haben bereits angekündigt, ihrem Unmut Luft machen zu wollen.

„Köpi-Platz“ ist eines der letzten verbliebenen Symbolprojekte

1.30: Das linksalternative Bauwagencamp „Köpi-Platz“ in Berlin-Mitte soll am Freitagvormittag geräumt werden. Die linke Szene spricht vom „Tag X“. Für sie geht es um nicht weniger als eines der letzten verbliebenen Symbolprojekte in Berlin, das weit über die Hauptstadt hinaus bekannt ist. Rund 30 Menschen leben hier nach Angaben einer Frau, die als Sprecherin der Bewohner auftritt.

Das Recht haben sie nicht auf ihrer Seite. Am Mittwoch scheiterten sie mit dem Versuch, die geplante Zwangsräumung kurzfristig gerichtlich stoppen zu lassen. Das Berliner Kammergericht wies einen entsprechenden Eilantrag zurück. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, spricht von einem wichtigen Signal, das zeige, dass der Rechtsstaat nicht vor den Linksautonomen in die Knie gehe.

Das Kammergericht bestätigte mit seinem Beschluss eine Entscheidung des Landgerichts von Mitte Juni, mit der das Gericht der Räumungsklage der Grundstückseigentümerin, der Startezia GmbH, stattgegeben hatte. Betroffen von dem Urteil ist das benachbarte Grundstück des Altbaukomplexes „Köpi“ mit der Hausnummer 137. Dort stehen alte Bauwagen zwischen Bäumen, Gerümpel und Müll.

Die Geschichte der Besetzung reicht in das Jahr 1990 zurück. Damals hatten Autonome das leerstehende Haus an der Köpenicker Straße besetzt. Weder die Ost-Berliner Kommunale Wohnungsverwaltung noch die Polizei gingen gegen die Hausbesetzer vor. Im Sommer 1991 schlossen die damaligen Bewohnerinnen und Bewohner dann Vorverträge mit der Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte mbH ab und legalisierten die Besetzung des Hauses. Seither stand das Projekt immer wieder zum Verkauf, wodurch die Bewohner Räumungen befürchteten. Trotz Zwangsversteigerungen blieben die Menschen aber auf dem Gelände.

Köpi in Berlin - mehr zum Thema: