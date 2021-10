In „Clärchens Ballhaus“ wird wieder getanzt

Am Freitag findet in „Clärchens Ballhaus“ der erste „Schwoof“ seit 636 Tagen statt. Was die Gäste erwartet.

Berlin. Nach 636 Tagen soll in „Clärchens Ballhaus“ an der Auguststraße in Berlin-Mitte wieder getanzt werden. Am Freitag, 8. Oktober, soll der erste „Schwoof“ des Jahres stattfinden. „Das Clärchens fühlt sich mit dem Start der Tanzveranstaltungen wieder komplett an“, sagte Betriebsleiterin Bianca Zedler. Gäste können sich auf die Außenbestuhlung freuen, die das tanzende Publikum umkreist. Musikalisch legt ab 21 Uhr DJ Bensh auf. Unterstützt wird er von der Live Band „Die Birddogs“, die zwei fünfzigminütige Sets spielen werden. Seit der Wiedereröffnung des Lokals am 10. Juli 2020 habe das gesamte Team diesen Tag herbeigesehnt, heißt es. Tickets gibt es an der Abendkasse für 10 Euro.

Wiedereröffnung im vergangenen Jahr

„Clärchens Ballhaus“ wurde im Jahr 1913 von Clara und Fritz Bühler eröffnet. Seither hat das Tanzlokal zwei Weltkriege, ein geteiltes Berlin, den Mauerfall und jüngst die Pandemie überstanden. Vergangenen Sommer wurde es von Neueigentümer Yoram Roth als „Clärchens – Original seit 1913“ neu eröffnet. Für Gäste gibt es bodenständige Gasthausküche im kulinarischen Dreieck zwischen Berlin, Wien und Budapest. Auf der Karte stehen beispielsweise Königsberger Klopse vom Kalb und Gulaschkraut.