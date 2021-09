Verkehr in Berlin: Großdemos am Sonnabend - Hier gibt es Sperrungen

Am Wochenende gibt es wieder viele Demonstrationen in Berlin. In Mitte kommt es zu umfangreichen Sperrungen.

Verkehr Großdemos am Sonnabend in Berlin: Hier gibt es Sperrungen

Berlin. Am Wochenende finden in Berlin wieder zahlreiche Demonstrationen statt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt wegen umfangreicher Sperrungen in Tiergarten und Mitte vor Verkehrsbehinderungen.

Demos in Berlin - Hier kommt es zu Behinderungen:

Von 11 bis 22 Uhr findet der Weltfriedenstag der Vereinten Nationen statt. Bis 11 Uhr versammeln sich auf der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße voraussichtlich mehr als 10.000 Demonstrierende und ziehen auf einem Rundkurs durch den Tiergarten. Die Route: Straße des 17. Juni, Ernst-Reuter-Platz, Großer Stern, Spreeweg, John-Foster-Dulles-Allee und Yitzhak-Rabin-Straße zurück zur Straße des 17. Juni, zwischen Yitzhak-Rabin-Str. und Großer Stern.

Der Marsch für das Leben 2021 startet direkt in der Nachbarschaft am Brandenburger Tor um 12 Uhr. Auch bei dieser Demonstration werden mehrere tausend Teilnehmende erwartet. Die Route: Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße zurück über die Ebertstraße zum Brandenburger Tor.

Im Rahmen der Veranstaltung "Staatsoper für Alle" ist zudem die Straße Unter den Linden von 16 Uhr bis ca. 23.30 Uhr zwischen Friedrichstraße und Spandauer Straße gesperrt.

Die VIZ rät, U- und S-Bahn zu benutzen.

