Berliner Firmenlauf Firmenlauf am Mittwoch in Berlin: Das sind die Sperrungen

Berlin. Pünktlich zur Rush Hour und in den frühen Abendstunden werden sich Autofahrer und ÖPNV-Nutzer am Mittwoch, den 15. September 2021, in Berlin-Mitte auf Einschränkungen gefasst machen müssen. Wegen des "IKK BB Berliner Firmenlaufs" werden weite Teile in Tiergarten gesperrt.

Firmenlauf in Berlin-Mitte - Das ist die Route:

Der Lauf beginnt am Brandenburger Tor auf dem Platz des 18. März und der Straße des 17. Juni und führt im Kreis über die Ebertstraße, die Behrenstraße, die Wilhelmstraße, die Hannah-Ahrendt-Straße, die Lennéstraße, die Tiergartenstraße und die Stauffenbergstraße das Reichpietschufer entlang und von dort über die Von-der-Heydt-Straße, die Klingelhöferstraße und die Hofjägerallee über den Großen Stern wieder auf die Straße des 17. Juni zurück, wo dann auch der Zieleinlauf ist.

Firmenlauf in Berlin-Mitte - Der Zeitplan:

Um 19 Uhr ist Startfreigabe für die Skater.

Ab 19.05 Uhr sind dann Rollstuhl-, Einradfahrer, Handbiker, Skate-, Wave- und Longboarder auf der Strecke

Ab ca. 19.10 Uhr werden die Läufer unterwegs sein.

Ab ca. 19.20 Uhr ist Startfreigabe für die Walker auf der Strecke rund um den Tiergarten.

Das ganze Areal ist abgesperrt.

Wegen der Corona-Bestimmungen ist der Firmenlauf in diesem Jahr nur eine eintätige Veranstaltung.