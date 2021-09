Unter den Linden: So soll der Boulevard umgebaut werden

Berlin. Der Boulevard Unter den Linden soll umgestaltet werden. Die Modernisierung startet in einer ersten Phase bereits am 8. Oktober. Dabei werde zunächst die Fahrbahndecke saniert und anschließend der Straßenraum neu aufgeteilt, wie es am Montag in einer Mitteilung der Senatsverkehrsverwaltung heißt. In einem ersten Schritt erhalten Radfahrer und Busse jeweils eine eigene Spur, im Gegenzug werden die Autospuren von zwei auf eine reduziert. Die Arbeiten sollen dafür Anfang kommenden Jahres abgeschlossen werden. Eine Bürgerbeteiligung ist in dieser Phase der Umgestaltung nicht vorgesehen.

Im Anschluss beginnen die Vorbereitungen für die langfristige Neugestaltung, deren Planung und Umsetzung einige Jahre in Anspruch nehmen werden. Bürgerinnen und Bürger können sich seit diesem Montag über die ersten Ideen zur Neugestaltung des Boulevards informieren – und bis zum 4. Oktober selbst Vorschläge abgeben. Die Anregungen und Wünsche für die Neuordnung der Verkehrsströme zwischen Humboldt-Forum und Brandenburger Tor sollen gesammelt und für die weitere Planung ausgewertet werden. „Das ist ein eminent wichtiges Projekt für die gesamte Stadt und das Gesicht Berlins“, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Montag.

Frage des Tages Finden Sie den Umbau des Boulevards Unter den Linden richtig? Ja Nein Abstimmen

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ziel ist es, den motorisierten Individualverkehr zurückzudrängen und mehr Platz für andere Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Die Verwaltung hat dazu mehrere Ideen vorgestellt, wie der Boulevard an historisch bedeutsamer Stelle künftig aussehen könnte. Dazu gehören Modelle, die sowohl den Bürgersteig, als auch den Mittelstreifen verbreitern - bis hin zur Pflanzung einer neuen Baumreihe mit Nussbäumen. „Die Aufenthaltsqualität soll erhöht werden“, sagte Günther. „Wir wollen das Grün stärken, mehr Flächen entsiegeln und einen attraktiven Stadtraum schaffen.

19.000 Fahrzeuge befahren täglich die Linden

Denkbar ist nach Angaben Günthers auch, den Autoverkehr ganz fernzuhalten. Allerdings stehen dabei auch Bedenken des Denkmalschutzes entgegen und der Bund müsste seine Zustimmung erteilen, da es sich um eine Bundesstraße handelt.

Insgesamt ist die Straße 61 Meter breit, der Mittelstreifen 17,50 Meter, die Gehwege 7,70 Meter und die gemeinsame Bus-/Radspur vier Meter. Der Querschnitt geht auf Planungen aus dem Jahr 1936 zurück, 1950 fand der letzte Umbau statt. 19.000 Fahrzeuge nutzen pro Tag die Straße - für eine Bundesstraße relativ wenig Verkehr, so dass die Reduzierung auf eine Spur nach Ansicht der Verkehrsplaner ausreichend ist.

Eine mögliche Variante sieht vor, die einzelnen Fahrspuren, Bürgersteige und Mittelstreifen jeweils um mehrere Meter zu verbreitern und dafür ganz auf die Autospur zu verzichten. Allerdings soll die Zufahrt für den Wirtschaftsverkehr und die Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und BSR zu ermöglichen.

Nussbäume statt Linden

Eine weitere Variante sieht die Pflanzung von insgesamt sechs Baumreihen vor, statt bislang vier. Hier zeichnen sich allerdings Konflikte mit dem Denkmalschutz ab, der dadurch die Sichtachsen zwischen Humboldt Forum und Brandenburger Tor beeinträchtigt sieht. Dass es zu neuen Baumpflanzungen kommt, ist allerdings sicher. Denn nur noch ein Viertel der vorhandenen Linden ist gesund.

Die Frage ist nun, ob es bei der Pflanzung neuer Linden kommt, oder ob sie durch andere, die klimatischen Bedingungen besser verträglichen anderen Baumarten kommt. Aus Sicht der Umweltverwaltung würden sich Haselnussbäume eignen. Ursprünglich hat es Unter den Linden bereits Nussbäume gegeben. In der Diskussion steht zudem, ob der Radweg, analog der alten Reiterwege, auch baulich getrennt gebaut wird.

Langfristig gehe es darum, Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Schloßplatz zu einem "attraktiven Hauptstadtboulevard" zu machen, wie es aus der Verkehrsverwaltung heißt. "Im Einklang mit dem Denkmalschutz soll eine neue Gestaltung mehr Aufenthaltsqualität, mehr Platz für den Umweltverbund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr und insbesondere langfristig auch mehr Klimaresilienz in Form von Stadtgrün und Versickerungsflächen bieten.

Kai Wegner: "Berlin darf nicht Bullerbü werden"

Berlins CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner äußerte scharfe Kritik an der ersten Phase der Umbaupläne: „Kurz vor der Wahl will die grüne Stausenatorin die Berlinerinnen und Berliner vor vollendete Tatsachen stellen. Ich halte es für unverantwortlich, kurz vor der Wahl und ohne Beteiligung der Anlieger einfach Fakten zu schaffen. Bürgerbeteiligung ist für die Grünen nur dann angesagt, wenn ihnen das Ergebnis passt. Wo sie Widerspruch erwarten, schaffen sie ohne die Berliner Fakten. Wir müssen den Platz für sicheren Verkehr neu verteilen, wir müssen überall in Berlin lebenswerte Orte mit hoher Aufenthaltsqualität fördern, aber die historische Mitte Berlins ohne die Berliner umzugestalten, lehne ich ab. Berlin darf nicht Bullerbü werden. Der Pracht-Boulevard Berlins muss so gestaltet werden, dass er einer Millionenmetropole angemessen ist. Ich fordere den Senat daher auf, die Umgestaltung zu stoppen!“

Der Baubeginn könnte 2028 erfolgen

Viele Fragen rund um die Umgestaltung sind noch offen. So ist noch nicht geklärt, wie mit den Querstraßen umgegangen wird, ob sie Unter den Linden weiter kreuzen können oder nicht. Voraussetzung dafür ist auch, dass der Bund sein Einverständnis erteilt. Insgesamt strebt die Verkehrsverwaltung an, die Bundesstraßen in der Innenstadt neu zu ordnen, um freie Hand bei der städtebaulichen Gestaltung zu erhalten. Betroffen davon sind unter anderem die Leipziger Straße und die Berliner Allee, die ebenfalls in Teilen in die Zuständigkeit des Bundes fallen.

Bis alle offenen Fragen geklärt sind und die Umbauarbeiten beginnen können, werden allerdings noch Jahre vergehen. Ein erster grober Zeitplan strebt den Baubeginn im Jahr 2028 vor, mit anschließender vierjährigen Bauzeit. Sollte für den Umbau kein eigenes Planfeststellungsverfahren benötigt werden, könnte der Baubeginn zwei Jahre früher erfolgen.