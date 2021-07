14 Charité-Mitarbeiter sollen Jobangebot vom LKA erhalten

Berlin. Die 14 Mitarbeiter der Abteilung Forensische Genetik Charité, die bislang für das Berliner Landeskriminalamt (LKA) DNA-Spuren ausgewertet haben, können zur Polizei wechseln. Man werde ihnen ein entsprechendes Beschäftigungsangebot unterbreiten, wie es in einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Marc Vallander heißt.

Vor einem Monat hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet, dass das LKA den Vertrag mit der Charité gekündigt hat. Grund war demnach eine Entscheidung des Berliner Kammergerichts, dass das LKA den Auftrag bundesweit hätte ausschreiben müssen. Ein privates Labor hatte geklagt. Das LKA war Hauptauftraggeber des Instituts, dass dafür jährlich 3,85 Millionen Euro kassierte.

Mitarbeiter sollen an den Tempelhofer Damm umziehen

Das Kriminaltechnische Institut (KTI) soll die Auswertung künftig selber übernehmen. Die Charité-Mitarbeiter sollen dann künftig auch am Tempelhofer Damm arbeiten. Zunächst hatte es geheißen, dass es dort zu wenig Platz gibt, weshalb ein Verbleib auf dem Campus Virchow in Wedding im Gespräch war. Pläne für eine Erweiterung des KTI in Tempelhof gebe es aber nicht. Der Bearbeitungsrückstand beträgt derzeit zum Teil mehrere Monate. Eine Gefahr der Verjährung von Straftaten besteht aber laut Innenverwaltung dadurch nicht.