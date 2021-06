Schäden an der Mühlendammbrücke: Verkehr nur einspurig - Stau

Brücke in Berlin-Mitte Schäden an der Mühlendammbrücke: Verkehr nur einspurig

Berlin. Bei einer Prüfung der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte sind schwere Schäden entdeckt worden. Die Schäden würden "sofortige Sicherungsmaßnahmen" erforderlich machen, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Donnerstagvormittag mit. Bis auf Weiteres steht auf dem Mühlendamm in Fahrtrichtung Potsdamer Platz zwischen Spandauer Straße und Breite Straße nur die Busspur für den gesamten Kfz-Verkehr zur Verfügung, hieß es weiter.

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Gruner-/Otto-Braun-Straße in Richtung Potsdamer Platz zu einem Rückstau, der bis zur Mollstraße reichte.

Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte: Ingenieurbüro soll Schaden bewerten

In den nächsten Tagen werde ein Ingenieurbüro die Schäden bewerten. Die Berliner Brückenbauverwaltung müsse dann entscheiden, ob eine Instandsetzung möglich ist, die Verkehrsführung angepasst werden muss oder andere Maßnahmen ergriffen werden können.

Die VIZ empfiehlt, aufgrund des durchgehend hohen Verkehrsaufkommens den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Fuß- und Radverkehr sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen.

Lesen Sie auch: Mühlendammbrücke: Berliner wollen Aufenthaltsqualität

Mühlendammbrücke: Streit um Abriss oder Neubau

Die Mühlendammbrücke soll künftig ohnenhin nur noch eine Fahrbahn pro Richtung haben. Darauf hatten sich die Senatsverwaltungen für Verkehr sowie Stadtentwicklung und der Bezirk Mitte im Januar 2021 geeinigt. Wegen ihres schlechten Zustands muss die Spreequerung dringend erneuert werden. Geplant ist ein Abriss und Neubau.

In diesem Zusammenhang wird seit knapp zwei Jahren darüber gestritten, wie breit das Bauwerk künftig noch sein muss – und welcher Verkehr darauf Platz finden muss. Rund 73.000 Autos fahren täglich über die Mühlendammbrücke.

Auch interessant: Baustadtrat will schmalere Mühlendammbrücke