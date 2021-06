Inbetriebnahme U-Bahnhof Museumsinsel eröffnet am 9. Juli

Am 9. Juli sollen erstmals Züge im regulären Betrieb im neuen U-Bahnhof Museumsinsel halten. Im Frühjahr 2020 beim Richtfest des Bahnhofs an der Linie U5 sah es danach noch nicht aus.

Schneller als geplant sollen an der Museumsinsel U-Bahnen halten. Die U5 lege dadurch an Attraktivität zu, so die Wirtschaftssenatorin.