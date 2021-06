Schwerpunktimpfung in Wedding und Charlottenburg

Die Bundeswehr hilft auch in Wedding aus – hier in der Turnhalle der Wilhelm-Hauff-Grundschule.

Berlin. Terminlos zum Piks: Die Berliner Impfkampagne zur Eindämmung der Corona-Pandemie geht auch an diesem Wochenende weiter. Am Freitagmorgen startete bereits in Mitte als neuntem Hauptstadt-Bezirk eine Schwerpunktimpfung im Soldiner Kiez in Wedding, ab Sonnabend folgt mit Charlottenburg-Wilmersdorf der zehnte Bezirk. Beide Schwerpunktimpfungen, für die man keinen Termin vorher vereinbaren muss, laufen bis Sonntag.

Etwa 18.500 Impfungen seien bei den bisherigen Schwerpunktimpfungen in Berliner Bezirken bisher vorgenommen wurden, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), mehr als 11.000 mit dem Vakzin von Moderna und 7000 mit Johnson & Johnson. Am nächsten Wochenende soll auch in Reinickendorf geimpft werden. Als einziger Bezirk verzichtet Pankow darauf, eine Brennpunktimpfung vorzunehmen.

Der große Ansturm bliebt am Anfang aus – womöglich, weil es so schönes Wetter war

35 Grad Celsius, noch nie war es bei einer Corona-Impfung so heiß wie am Freitag. Daher blieb womöglich auch der große Ansturm in Wedding erst einmal aus. Wer das Angebot im provisorischen Impfzentrum in der Wilhelm-Hauff-Grundschule in der Gotenburger Straße 8 aber trotzdem nutzen will, bekommt Mineralwasser und Butterkekse gereicht – auch am Sonnabend und am Sonntag ist von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Für den Fall, dass Impfwillige sich bei der Hitze unwohl fühlen, beruhigte Dr. Sinja Meyer-Rötz, Einsatzleiterin des Mobilen Impfteams des Landes Berlin: „Wir haben sehr viel Sanitätspersonal auf dem Gelände.“ Ansonsten spreche nichts gegen eine Impfung bei wärmeren Temperaturen.

2400 Impfdosen von Moderna sowie Johnson & Johnson sind für den Soldiner Kiez eingeplant, also 800 pro Tag. Die Wahl des Impfstoffes steht jedem frei. „Wir haben grundsätzlich immer genügend Impfstoff vorrätig und müssen niemanden wegschicken“, so Sinja Meyer-Rötz. 15 Ärzte, 14 Bundeswehrsoldaten und viele ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz.

Zur Standortwahl der Schwerpunktimpfung sagte Mittes Bezirksstadtrat Ephraim Gothe (SPD): „Wir haben bewusst den Soldiner Kiez als sozialen Brennpunkt ausgesucht, hier leben 40.000 Menschen auf sehr engem Raum.“ Mittlerweile können sich in der Grundschule nicht nur die Bewohner bestimmter Straßen impfen lassen – sondern alle Bürger und Bürgerinnen aus Mitte. Auf Twitter informiert das Bezirksamt tagesaktuell über die Schwerpunktimpfung.

Impfung im Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord

Im Charlottenburger Norden können sich am Sonnabend und am Sonntag, jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr, alle Einwohner im Postleitzahlengebiet 13627 im Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord impfen lassen. Eine Anmeldung ist auch dort nicht erforderlich, jeder kann einfach in das Stadtteilzentrum am Halemweg 18 kommen.

Verabreicht werden wiederum die Impfstoffe der Hersteller Moderna und Johnson & Johnson. „Die Schwerpunktimpfungen in sozialen Brennpunkten sind ein wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie“, sagte der SPD-Abgeordnete Christian Hochgrebe. Seit Mai habe er dafür gekämpft, dass die Paul-Hertz-Siedlung und der Charlottenburger Norden bei den Brennpunktimpfungen berücksichtigt werden. Das Ziel der Initiative der Senatsgesundheitsverwaltung ist, Menschen aus Kiezen mit hohen Inzidenzen und jene mit schlechtem Zugang zur ärztlichen Versorgung zu impfen. Senatorin Kalayci sagte: „Es geht immer weiter. Wir versuchen, jeden zu erreichen