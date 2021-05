Berlin-Mitte: Kindersommerbad Monbijou öffnet am Dienstag

Berlin. Das Kindersommerbad Monbijou startet am Dienstag, 1. Juni, in die Sommersaison. Das geht aus einer Mitteilung der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) hervor. Das Kinderbad gegenüber der Museumsinsel in Berlin-Mitte biete jeden Tag drei Zeitfenster mit Platz für jeweils 70 Besucherinnen und Besucher, heißt es in weiter. Eintrittskarten könnten ab sofort online unter www.berlinerbaeder.de gebucht werden.

Öffnung des Sommerbads Olympiastadion verzögert sich

Die ebenfalls für Dienstag geplante Öffnung des Sommerbads Olympiastadion verzögert sich nach Angaben der BBB. An einer notwendigen Einhausung der sanierungsbedürftigen Tribünengebäude seien der Mitteilung zufolge noch Nachbesserungen nötig, ehe der Badebetrieb begonnen werden könne. Die Einhausung solle das Bauwerk davor schützen, dass weiterhin Feuchtigkeit eindringe. Den Badegästen stehe aufgrund dieser Schutzmaßnahme weniger Platz zur Verfügung als sonst.

Lesen Sie dazu auch: Freibäder in Berlin öffnen: Diese Regeln gelten

Alle anderen noch nicht geöffneten Sommerbäder der BBB sollen im Verlauf des Monats Juni öffnen. Dazu gehören das Sommer- und das Kombibad Mariendorf, das Sommerbad Wuhlheide und das Sommerbad Staaken-West.