Erneut sind Wissenschaftler des RKI in Berlin-Mitte. Sie untersuchen Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion.

Eine Studienassistentin, hält ein Röhrchen mit dem Tupfer für den PCR-Test in der Hand. Für die Coronavirus-Antikörper-Studie „Corona-Monitoring lokal“ des Robert-Koch-Instituts wurden Ende 2020 Erwachsene auf Antikörper untersucht.

Corona in Berlin

Corona in Berlin Corona-Studie in Mitte: Langzeitfolgen werden untersucht

Berlin. Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind für eine Folgeuntersuchung zur Studie „Corona-Monitoring lokal“ in Berlin-Mitte zu Gast. Dem Bezirksamt zufolge sollen sie bis Ende Mai mögliche Langzeitfolgen einer Corona-Infektion beschreiben und die Nachweisbarkeit von Antikörpern über die Zeit beobachten.

Für die Untersuchungen seien Bürgerinnen und Bürger, die bereits an der Studie „Corona-Monitoring lokal“ teilgenommen haben, per Post eingeladen worden. Die RKI-Wissenschaftler wollen sie nun befragen und eine zusätzliche Blutprobe entnehmen. Neben Tests auf Antikörper plane das RKI-Team Untersuchungen zur Immunität nach einer Coronavirus-Erkrankung, so das Bezirksamt. Die Ergebnisse der Folgestudie sollen voraussichtlich im dritten Quartal 2021 vorliegen.

2,2 Mal mehr Infektionen als offiziell gemeldet

Bei einer repräsentativen Studie Ende des vergangenen Jahres wollten Wissenschaftler herausfinden, wie hoch die Dunkelziffer und der Anteil symptomloser Corona-Infizierter in der Bevölkerung in Berlin-Mitte war. 2287 Menschen sind in diesem Zeitraum untersucht worden. Dabei wies man laut Studienleitern Claudia Santos-Hövener 2,2 Mal mehr Infektionen nach, als die offiziellen Meldezahlen anzeigten. 4,4 Prozent der Teilnehmer haben eine Infektion bis zum Untersuchungszeitraum bereits durchgemacht. Bei Frauen (3,8 Prozent) wurden etwas seltener Antikörper nachgewiesen als bei Männern (4,9 Prozent).

20 Prozent der Teilnehmenden mit Antikörpern hatten keine typischen Krankheitssymptome; 80 Prozent mindestens eins der Symptome wie Fieber über 38 Grad, Atemnot, Kurzatmigkeit, Lungenentzündung, Schnupfen, Husten, Atembeschwerden, Halsschmerzen, Geruchs-/ Geschmacksstörungen. Bei 37 Prozent der Erwachsenen, die vor der Studie positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren, konnten keine Antikörper mehr nachgewiesen werden. Der Bezirk Mitte war nach Orten in Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland der vierte Standort in Deutschland, an dem Daten erhoben wurden.