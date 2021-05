Berlin-Mitte: Mauerstraße bis Freitag gesperrt

Berlin. Die Mauerstraße in Berlin-Mitte ist voraussichtlich bis Freitagnachmittag für den Autoverkehr gesperrt. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Betroffen von der Sperrung ist seit Mittwochvormittag der Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Krausenstraße. Der Grund für die Verkehrseinschränkung sind Bauarbeiten an einem Gebäude. Ein Kran wechselt Glasscheiben an einem Haus an der Mauerstraße.

( juwue )