Demo Berlin heute: Proteste wegen Infektionsschutzgesetz-Novelle erwartet

Berlin. Wenn der Bundestag am Mittwoch die Novelle des Infektionsschutzgesetzes beschließen will, wollen auch wieder zahlreiche Menschen dagegen auf die Straße gehen. Laut Berliner Polizei sind Demonstrationen im und rund um das Regierungsviertel in Mitte angemeldet. Die beiden größten mit jeweils 1000 Teilnehmern sollen um zehn Uhr am Brandenburger Tor und um 16 Uhr am Schloss Bellevue starten.

Vier Versammlungen wurden durch die Versammlungsbehörde verboten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Aufzug, der ursprünglich in der Nähe des Reichstagufers mit 2000 Teilnehmern stattfinden sollte, sei verboten worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Für Journalistinnen und Journalisten wird im abgesperrten Bereich, nördlich der Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße

und Platz des 18. März, ein Medienschutzbereich angeboten. Auch unsere Pressestelle wird dort für Sie ansprechbar sein.#b2104 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 21, 2021

Im Internet kursierten im Vorfeld Aufrufe, auch aus anderen Ländern in die Hauptstadt zu kommen. Auch die Polizei zieht auswärtige Hilfe heran und wird von Kräften aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Brandenburg, Sachsen und der Bundespolizei unterstützt. „Wir sind entsprechend vorbereitet“, so die Sprecherin weiter. Wegen der Versammlungen "sind wir heute zusätzlich mit bis zu 2200 Kollegen im Dienst", hieß am Mittwoch auf Twitter.

Guten Morgen, wegen mehrerer Versammlungen in #Mitte sind wir heute zusätzlich mit bis zu 2.200 Kolleg. im Dienst und halten Sie hier auf dem Laufenden.

4 Versammlungen wurden durch die Versammlungsbehörde verboten.#Einsatztwittern zu #b2104 pic.twitter.com/XUghJVtsJQ — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 21, 2021

Unter die Anti-Corona-Proteste haben sich in der Vergangenheit auch immer wieder Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale gemischt. Zuletzt wurde auch in entsprechenden Chatgruppen und Foren etwa auf Telegram um Teilnahme am Mittwoch geworben.

Bei der letzten Großdemo im November setzte die Polizei Wasserwerfer ein.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Zuletzt beendete die Polizei im vergangenen November eine Großdemonstration am Brandenburger Tor mit Pfefferspray und erstmals seit Jahren mit Wasserwerfern. Die Teilnehmer hielten damals kaum Abstand zueinander und trugen in weiten Teilen keinen Mund-Nasen-Schutz. Am Rande der Demonstration, bei der sich rund 10.000 Menschen versammelten um gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu protestieren, kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zehn Beamten wurden verletzt und mehr als 360 Menschen festgenommen.

Jüdische Gemeinde fordert konsequenteres Vorgehen gegen Rechtsbrüche

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin fordert hingegen, dass konsequenter gegen Rechtsbrüche am Rande solcher Kundgebungen vorgegangen wird. Dort werde zum Mord aufgerufen und der Holocaust relativiert, sagte der Antisemitismusbeauftragte der Gemeinde Sigmount Königsberg der Berliner Morgenpost. „Hier sei es ein Einfaches gewesen, dass die Polizei sofort interveniert und solche Äußerungen unterbindet.“

Er würde sich wünschen, dass die Sicherheitskräfte mit der gleichen Entschlossenheit gegen Reichsbürger und Rechtsextremisten vorgehen, wie etwa bei der Räumung der linken Szenekneipe „Syndikat“ in Neukölln im vergangenen Jahr, so Königsberg weiter. Bei den Anti-Corona-Protesten sei „viel zu viel Laissez-faire zugelassen“ worden. Nun da Teile der Querdenker-Bewegung durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, werde sich das hoffentlich ändern.

Am Montag veröffentliche die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) ihren Jahresbericht 2020, demnach die Zahl der judenfeindlichen Übergriffe um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr stieg. Jeder fünfte Vorfall weißt laut Bericht einen Zusammenhang zur Corona-Pandemie beziehungsweise der Maßnahmen dagegen auf. (mit dpa)