Berliner Studenten wollen zurück an die Universität

Berlin. Lena Weiß* studiert in einem kleinem WG-Zimmer auf rund zehn Quadratmetern. Wenn sie am Morgen den Hörsaal besucht, steigt sie aus ihrem Bett, setzt sich an den Schreibtisch und klappt den Laptop auf. Seit Oktober studiert sie Politikwissenschaften im Master in Berlin. Die meisten anderen Studentinnen und Studenten in der virtuellen Vorlesungen kennt die 24-Jährige nur vom Bildschirm.

Fachgespräche finden nicht statt, Gruppenreferate müsse sie über Zoomcalls machen. Einen Platz sich auszutauschen oder sich als Studenten überhaupt über den Weg zu laufen, gibt es nicht. Die Bibliotheken sind nur teilweise geöffnet, die Mensa der Universität, einer der Treffpunkte schlechthin ist geschlossen - der Campus verwaist. Manchmal fehle es ihr schwer, sich für den Tag zu motivieren, wenn sie das Studium alleine durchziehen müsse, sagt Weiß.

Die 24-jährige Studentin ist mit ihrer Situation nicht alleine. Den meisten Studentinnen und Studenten geht es seit Beginn der Corona-Pandemie ähnlich. Junge Menschen, die für ihr erstes Semester nach Berlin kommen, finden keinen Anschluss, weil die soziale Dimension eines Studiums wegfällt. Erschwerend kommen technische Probleme bei den Online-Vorlesungen hinzu. Sollte das Sommersemester am 1. April 2021 in dergleichen Form starten, wäre es das dritte Online-Semester infolge. Für die Initiative #NichtNurOnline ist das zu viel.

Vorlesungen könnten in Innenhöfen stattfinden

„Mit mindestens drei Semestern im Home Office sehen wir den gesellschaftlichen Bildungsauftrag der Hochschulen gefährdet“, schreibt der Zusammenschluss von Berliner Studentinnen und Stundenten in einem Offenen Brief an den Berliner Senat und Hochschulleitungen. Deshalb fordern sie die „vorsichtige“ Öffnung der Universitäten und Hochschulen ab April. Die virtuelle Lehre könne einen lebendigen Austausch, Kritik und Erkenntnis nicht ersetzen, heißt es. Die Isolation führe außerdem zu einer erheblichen physischen wie psychischen gesundheitlichen Belastung, die sich innerhalb der virtuellen Welt nicht beheben lasse.

Nach Vorstellung der Initiative sollen Vorlesungen unter Einhaltung der Schutzregeln in Hörsälen stattfinden, teilweise auch in den Innenhöfen der Universitäten. Digitale Formate sollen die Präsenzlehre dabei unterstützen.

Dass der anhaltende Corona-Lockdown die Studenten belastet, zeigt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur an Brandenburgs Hochschulen. Das Ergebnis: Psychologische Hilfsangebote werden verstärkt in Anspruch genommen. „In der Corona-Pandemie zeigt sich bei den Studierenden zunehmend das Fehlen sozialer Kontakte als Problem“, sagt die Sprecherin des Studentenwerks Potsdam, Josephine Kujau. Hinzu kämen veränderte Arbeits- und Lernbedingungen. Das Werk bietet psychosoziale Beratung für Studenten mehrerer Universitäten und Hochschulen an.

Studenten protestieren am Montag vor der Humboldt-Universität

Bei der Politik scheint die ernste Situation der Studenten noch nicht angekommen zu sein. Eine der Mitbegründerinnen von #NichtNurOnline ist Lucie Gröschel. Sie schreibt, dass eine Rückkehr zur Präsenzlehre derzeit weder auf politischer Ebene noch von den Universitätsleitungen diskutierten. So würden Öffnungsplanungen für die Universitäten in keinem Wort bei den Vereinbarungen der Ministerpräsidentenkonferenz vom 3. März auftauchen. Auch beim Senat gebe es bislang noch keine Ansätze für Lösungen.

Deshalb werden die Studentinnen und Studenten selbst aktiv. Am Montagnachmittag wollen sie auf die Straße gehen. Während einer Kundgebung vor der Humboldt-Universität zu Berlin am Boulevard Unter den Linden wollen sie die Räumlichkeiten der Universität symbolisch versteigern. Denn die Uni wird, so wie sie derzeit in Berlin steht, seit einem Jahr nicht mehr genutzt.