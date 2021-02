Parken im Westfälischen Viertel kostet ab Mai

Der Bezirk Mitte will ab Mai zwei weitere Parkraumzonen einführen. Was das für Anwohner bedeutet.

Berlin. Autofahrer im Westfälischen Viertel und rund um das Rathaus Tiergarten müssen künftig fürs Parken zahlen. Das Bezirksamt Mitte plant dort eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung. Ab 1. Mai soll die Parkzone Rathausviertel eingerichtet werden. Zwei Wochen später soll dann die Parkzone Westfälisches Viertel in Betrieb genommen werden. Der Bezirk verspricht sich dadurch eine Verbesserung der Parksituation in den jeweiligen Gebieten, so das Bezirksamt.