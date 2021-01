NS-Opfer: Lichtinstallation an der Französischen Botschaft

Das Denkmal soll bis zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar in den Abendstunden das Gedenken in das Stadtbild und die Gegenwart holen

Ein digitales Denkmal an der französischen Botschaft in Berlin erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus.

Berlin. Ein digitales Denkmal an der französischen Botschaft in Berlin erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Lichtinstallation projiziert Namen von Opfern auf die Fassade der Botschaft am Brandenburger Tor. „Im Moment ist digitales Gedenken die einzige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir gemeinsam an die Opfer erinnern und sie ehren wollen“, sagte Floriane Azoulay, Direktorin der Arolsen Archives.

Das Denkmal soll bis zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar in den Abendstunden das Gedenken in das Stadtbild und die Gegenwart holen. Berlinerinnen und Berliner können die Projektion zwischen 17 und 22 Uhr sehen. Zudem ist am 27. Januar ein Livestream auf der Webseite der Arolsen Archives unter www.arolsen-archives.org zu sehen. Das Archiv gilt als weltweit umfassendste Sammlung zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus und dokumentiert Hinweise zu rund 17,5 Millionen Menschen.

Mit der Medieninstallation wollen die Arolsen Archives außerdem auf ihr Projekt #everynamecounts hinweisen. Freiwillige können von zuhause aus mithelfen, Dokumente aus Konzentrationslagern zu digitalisieren und so Namen und Identitäten von Opfer des Nationalsozialismus zu bewahren und für die Nachwelt zugänglich zu machen. „Junge Leute, die keinen persönlichen Bezug zum Holocaust haben, sind dankbar für diese Möglichkeit, persönlich und nachhaltig dazu beizutragen, dass die Namen der Opfer nicht vergessen und ihre Geschichten erzählt werden“, sagte Azoulay.

Projekt #everynamecounts soll ausgeweitet werden

Schirmherrin des Projekts ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). "Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Keime menschenverachtender Ideologien in Deutschland nie wieder einen Nährboden finden", sagte sie bei der Eröffnung beim Start des Projekts in Berlin. Als Schirmherrin hoffe sie auf viele Mitwirkende der Aktion #everynamecounts, damit die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten als Warnung vor Rassismus und Antisemitismus lebendig bleibe.

Das Projekt #everynamecounts, das im Jahr 2020 gestartet war, soll nach Angaben der Arolsen Archives in den kommenden Wochen mit einer Social-Media-Kampagne in fünf Sprachen international ausgeweitet werden.