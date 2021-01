Radfahrer und Rechtsabbieger haben an der Kreuzung am Alexanderplatz jetzt getrennte Ampelphasen, um Unfälle zu verhindern.

Verkehrssicherheit Nach tödlichem Unfall: Kreuzung am Alexanderplatz entschärft

Berlin. Es war einer der vielen fatalen Verkehrsunfälle der vergangenen Jahre: Im Februar 2018 wurde eine Radfahrerin an der Kreuzung Otto-Braun-Straße / Ecke Karl-Marx-Allee von einem rechtsabbiegenden Lkw erfasst und getötet. In diesem Fall allerdings versprach Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) persönlich schnell Besserung. Zwei Jahre später ist die Kreuzung an diesem Punkt nun endgültig fertiggestellt.