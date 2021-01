50.000 Menschen sollen im Juli in Berlin zusammenkommen. Auftritte von bekannten Persönlichkeiten sind geplant.

Berlin-Mitte Corona-Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor geplant

Berlin. Am 3. Juli 2021 soll in Berlin unter dem Motto „Wir halten zusammen“ eine Corona-Gedenkfeier mit bis zu 50.000 Teilnehmern stattfinden. Das teilte die Mitorganisatorin der Veranstaltung, Bianka Aversente, am Freitag mit. Das Event ist bereits von dem CDU-Politiker Steffen Helbing bei der Polizei angemeldet und soll vor dem Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni stattfinden.

„Wir wollen ein bundesweites Zeichen setzen, dass in dieser Situation niemand alleine ist“, sagte Aversente. Die Gedenkfeier soll den Menschen Hoffnung schenken.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Dafür plant sie zusammen mit dem Helbing und den beiden Mitorganisatoren Heike Steimann und Stephan-Michael Weiß ein hochkarätiges Programm. Die Vision gehe soweit, dass die Veranstaltung international übertragen werden soll. Sie soll von 11 bis 23 Uhr stattfinden. Bekannte Persönlichkeiten wie etwa der Schauspieler und Synchronsprecher Reiner Schöne (Darth Vader in Star Wars: Episode III) sollen Auftritte haben. Auch Musiker sind eingeplant.

Außerdem plant Künstlerbetreuer Stephan-Michael Weiß eine Modenschau. Die Berliner Boxerin Nina Meinke soll für einen Showkampf zu sehen sein.

Ziel der Corona-Gedenkfeier ist, so die Organisatoren, Spendengelder für die Künstlerszene zu sammeln.