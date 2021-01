Thomas Gottschalks Reklameshow vor Publikum - im Lockdown

Moderator Thomas Gottschalk war in Berlin, um für Lautsprechersysteme zu werben.

Thomas Gottschalk stellt im "Adlon" vor Publikum ein neues Lautsprechersystem vor. In Corona-Zeiten ein fragwürdiges Unterfangen.

Berlin. Man darf sich schon fragen, warum es in Zeiten von alarmierend hohen Infektionszahlen und wiederholt flehentlichen Bitten aus der Politik, Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, notwendig ist, dass Präsenz-Pressekonferenzen zu reinen Werbezwecken abgehalten werden. Am Donnerstagnachmittag hatte das israelische Unternehmen Noveto ins Hotel "Adlon" am Pariser Platz geladen, um sein Lautsprechersystem SoundBeamer 1.0 vorzustellen. Mittels Ultraschall-Audiowellen werden Musik oder der Ton von Videocalls, Fernsehern und Computerspielen direkt auf die Ohren des Kunden "gebeamt". Ohne Kopfhörer und lautlos für die Umwelt. Ende des Jahres soll das Gerät für 495 Euro erhältlich sein.

Gottschalk interviewt den Geschäftsführer

Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, wurde auch Moderator Thomas Gottschalk dazugebeten, um CEO Christophe Ramstein zu seinem Produkt zu interviewen. "Freunde haben mich gefragt, ob ich das machen könnte", so Gottschalk. "Ich bin nicht hier, um Werbung zu machen."

Zur Freude aller Beteiligten zeigte sich der 70-Jährige dann aber doch ähnlich begeistert wie seinerzeit von Haribo Goldbären. Er habe das futuristische Instrument am Vortag mit seiner Freundin ausprobiert und - siehe da - es funktioniert. Selbst für einen Technikgeronten wie ihn sei der SoundBeamer kinderleicht zu bedienen, erzählte Gottschalk gewohnt kurzweilig. Klassische Kopfhörer hingegen zerstören seine Frisur, kabellose verliere er ständig.

"Design noch ausbaufähig"

Start-ups seien normalerweise nicht seine Welt, so der ehemalige "Wetten, dass ..?"-Gastgeber. Das 2011 gegründete Unternehmen sei jedoch eine Ausnahme, weil es ihn restlos überzeugt habe. Diskussionen mit seiner Partnerin Karina Mroß, ob ein Film auf deutsch oder in der Originalversion geschaut werden, gehörten damit endlich der Vergangenheit an.

Eine einzige Kritik erlaubte sich Gottschalk dann doch: Das Design sei noch ausbaufähig. "Obwohl es mir gefällt. Aber mir gefällt auch, was ich sehe, wenn ich morgens in den Spiegel schaue."