Stadtentwicklung Kritik an Planung für Rathausforum in Berlin-Mitte

Berlin. Im Streit um die Neugestaltung des historischen Zentrums in Berlin fordert der Verein Berliner Historische Mitte eine Verschiebung der Auslobung des Freiflächenwettbewerbs für das Rathausforum und das Marx-Engels-Forum. Es ist ein letzter Versuch, die Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt an diesem Donnerstag zu stoppen. „Wir warnen vor einer unnötigen Geldausgabe zum jetzigen Zeitpunkt“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Annette Ahme.

Wie berichtet, soll das Rathausforum zu einem „Platz der Demokratie“ werden. Dazu sollen nach Vorstellung des Berliner Senats Landschaftsarchitekten in den kommenden Monaten Entwürfe liefern. Die Umgestaltung könnte der Ausschreibung zufolge im Jahr 2024 beginnen. Die Architekten sind dazu angehalten, Visionen für das Jahr 2040 vorzulegen. 23 Millionen Euro sollen dafür zur Verfügung stehen. Die Ideen sollen einer Fachjury bis September dieses Jahres vorliegen. Anschließend sollen die besten Konzepte noch einmal vertieft werden.

Verein kritisiert fehlendes Verkehrskonzept im historischen Zentrum

Der Verein Berliner Historische Mitte kritisiert in erster Linie das fehlende Verkehrskonzept in dem historischen Zentrum. Rathausforum und Marx-Engels-Forum sollen sich verändern, was mit der mehrspurigen, dazwischenliegenden Spandauer Straße passieren soll, ist aber noch unklar. Bereits 2015 wurde zumindest die Erstellung eines Verkehrskonzepts beschlossen – passiert ist aber seitdem wenig. Ahme sagt, damit fehle das „Allergrundlegendste“ für die historische Mitte.

Sollte der Wettbewerb tatsächlich noch vor dem 14. Januar verhindert werden, fordert sie für die weitere Debatte ein wöchentlich und öffentlich tagendes Stadtforum. Die Vertreter sollen, so sagt sie, zufällig aus der gesamten Stadt ausgewählt werden, damit sich Bewohnerinnen und Bewohner mehr mit der Innenstadt beschäftigen und identifizieren können.

Auch bei der Stiftung Zukunft Berlin stoßen die Pläne der Landesregierung auf deutliche Kritik. „Wir halten den Wettbewerb für Zeit- und Geldverschwendung, um kein Gesamtkonzept für das Areal erstellen zu müssen“, sagte Stefan Richter, geschäftsführender Vorstand der Stiftung.