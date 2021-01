Parken in Moabit kostet ab April

Berlin. Autofahrer in Moabit werden künftig für das Parken zur Kasse gebeten. Der Bezirk Mitte plant ab 1. April eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung. Demnach sollen im Moabiter Werder und im Hansaviertel kostenpflichtige Parkzonen eingerichtet werden. Aufgrund des bisher hohen Parkdrucks in diesem Gebiet sei eine Einführung notwendig, so das Bezirksamt.

Es verspricht sich eine Verbesserung der Parksituation für Anrainer und erhofft sich weniger Lärm und Luftverschmutzung durch Parkplatzsuchende. „Der öffentliche Raum ist ein knappes und schützenswertes Gut und muss entsprechend reguliert werden – hier setzt die Parkraumbewirtschaftung an“, sagte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Montag. Weitere Parkzonen sollen in Mitte im Laufe des Jahres kostenpflichtig werden.

Einführung der Parkzonen hat sich verzögert

Der Berliner Senat hatte 2019 den neuen Luftreinhalteplan beschlossen. Eine der Zielvorgaben lautete, bis Ende 2020 die Parkraumbewirtschaftung auf rund 75 Prozent geeigneter Flächen innerhalb des S-Bahn-Rings anzuheben. Bis 2023 soll sogar das gesamte Stadtzentrum zur Parkzone werden. Tatsächlich waren es bis zum Jahresende aber lediglich 40 Prozent.

Auch die Einführung der Parkzonen in den Ortsteilen Moabit und Hansaviertel hat sich verzögert. Eigentlich sollte das Parken schon im Jahresverlauf kosten. Diese Pläne hätten wegen der Corona-Pandemie verschoben werden müssen, so das Bezirksamt.

Anwohnerparkausweise kosten 10,20 Euro jährlich

Für Anwohnerinnen und Anwohner, die ihr Auto in Wohnungsnähe parken wollen, heißt das, sie müssen künftig 10,20 Euro jährlich für einen Anwohnerparkausweis zahlen. Ein solcher kann dem Bezirksamt zufolge für maximal zwei Jahre ausgestellt werden. Die Parkausweise können ab sofort online unter www.berlin.de beantragt werden.

Auch ortsansässige Gewerbetreibende können auf der Webseite sogenannte Betriebsvignetten für gewerblich genutzte Fahrzeuge beantragen. Ein Jahr kostet 90 Euro. Wer keinen Parkausweis besitzt, zahlt in dem Gebiet künftig zwei Euro pro Stunde für das Parken. Die Bewirtschaftungszeiten gelten unter der Woche von 9 bis 20 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr. Anwohnerinnen und Anwohner sollen in den kommenden Tagen mit Flyerninformiert werden. Zudem ist am 1. Februar ein Video-Informationsabend geplant.

Mitte plant weitere Parkzonen in Moabit

Das Bezirksamt Mitte stellt in Aussicht, dass in Moabit im laufenden Jahr noch weitere kostenpflichtige Parkzonen eingeführt werden sollen. Einen konkreten Zeitplan gebe es wegen der derzeitigen Situation aber noch nicht.

In Mitte ist eine Ausweitung in anderen Ortsteilen geplant. Ab Oktober 2021 sollen die neuen Parkzonen in Gesundbrunnen eingeführt werden. In Wedding soll das Parken erst 2022 kostenpflichtig werden. Allerdings gelte auch bei diesen Zeitangaben: Es hängt vom Pandemieverlauf ab.