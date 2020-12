House of One: Baustart Ende Januar 2021

So soll das House of One einmal aussehen.

Berlin. Der Großteil der Finanzierung des House of One in Berlin Mitte steht. Der Bund hat einen weiteren Zuschuss von rund zehn Millionen Euro zur Errichtung des Drei-Religionen-Hauses bewilligt. „Das House of One kann nun weiterwachsen“, sagte Roland Stolte, Verwaltungsdirektor der Stiftung House of One. Er spricht von einem „starken Bekenntnis des Bundes“ zu dem bislang einmaligen Projekt, bei dem eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche unter einem Dach entstehen soll.