Neuer U-Bahnhof Rotes Rathaus: Ein Festsaal unter der Erde

Am Freitag eröffnet die verlängerte U5. Dann halten auch Züge am U-Bahnhof Rotes Rathaus. Ein Rundgang mit Architekt Oliver Collignon.

Berlin. Der Blick von Oliver Collignon geht rüber auf das Rote Rathaus. „Wir stehen vor einem der wichtigsten Gebäude Berlins.“ Das Rathaus sei nicht nur Regierungssitz, sondern auch Symbol des Bürgertums in der Stadt, sagt er. In direkter Nachbarschaft des mächtigen Backsteinturms, auf dessen Vorplatz hat Collignon nun selbst einen großen baulichen Wurf vollenden können – oder viel mehr darunter: Der Architekt hat den neuen U-Bahnhof Rotes Rathaus entworfen. Am Freitag eröffnet die Verlängerung der U-Bahnlinie U5 in Mitte. Statt am Alexanderplatz zu enden, führt die aus Hönow kommende Verbindung dann weiter bis zum Hauptbahnhof. Auf dem dann in Betrieb genommenen Lückenschluss hält sie zunächst an der komplett neuen Station Rotes Rathaus.