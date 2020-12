Edel-Plattenbauten an der Wilhelmstraße endgültig gerettet

Berlin. Die Edel-Plattenbauten aus der Endphase der DDR an der Wilhelmstraße in Mitte dürfen nicht abgerissen werden. Das habe das Bundesverwaltungsgericht entschieden, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Dienstag mit. Bereits Ende Oktober habe der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts die Rechtswirksamkeit der Erhaltungsverordnung „Wilhelmstraße“ bestätigt. „Damit ist und bleibt die Verordnung zum Schutz der städtebaulichen Gestalt der Wohnungsbauserie 70 in der Wilhelmstraße gültig“, so die Verwaltung.

Abriss, Neubau oder Umnutzungen bleiben verboten Der Bezirksstadtrat von Mitte, Ephraim Gothe (SPD) reagierte erleichtert: „Der Bezirk Mitte von Berlin begrüßt die Entscheidung außerordentlich! Sie bedeutet den Erhalt strukturell preiswerten Wohnraums und mehr Sicherheit für Mieterinnen und Mieter“, teilte er am Dienstag mit. Abriss, Neubau oder Umnutzungen sind in dem Gebiet, in dem sich eine Anwohnerinitiative jahrelang gegen den Abriss von Gebäuden und die Nutzung ganzer Hausaufgänge als Ferienwohnungen stark machte, damit auch weiterhin nicht erlaubt. Auch die Kanzlerin zählte zu den prominenten Mietern Das Baugebiet „Wilhelmstraße“ war kurz vor der Wiedervereinigung ab dem Jahr 1987 begonnen worden, letzte Häuser wurden erst 1992 fertiggestellt. Das Baugebiet mit den sieben- bis achtgeschossigen Gebäuden umfasste mehr als 1000 Wohnungen für rund 3200 Menschen. Zu den prominenten Bewohnern zählten unter anderem Angela Merkel, Kati Witt, Gregor Gysi, Franz Müntefering und Günter Schabowski. Die städtebauliche Gesamtanlage sollte dazu beitragen, das Wohnungsbauprogramm der DDR bis 1990 zu erfüllen und durch eine repräsentative Bebauung den Mauerstreifen nahe am Brandenburger Tor abzuschirmen. Der industrielle Wohnungsbau wurde in Großtafelbauweise auf der Grundlage von WBS 70 (Wohnungsbauserie 70) und unter Anwendung der damals neuesten technischen Erkenntnisse im Bauwesen errichtet. Für ein Haus kam die Verordnung zu spät Um den drohenden Abriss der Häuser zu verhindern, hatte der Bezirk Mitte 2016 für das Gebiet zwischen Behrenstraße, Wilhelmstraße, An der Kolonnade, Mohrenstraße, Voßstraße, In den Ministergärten, Gertrud-Kolmar-Straße und Cora-Berliner-Straße eine Erhaltungsverordnung erlassen, die 2018 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zuständigkeitshalber ganz ähnlich bestätigt wurde. Für das Haus Wilhelmstraße 56–59 kam die Verordnung jedoch zu spät: Es wurde 2016 abgerissen. In der Folge versuchten drei Grundstückseigentümer per Normenkontrollklage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, die Erhaltungsverordnung wieder zu kippen. Die Eigentümer begründeten ihre Klage damit, dass das Land Berlin unter dem Deckmantel des Schutzes der städtebaulichen Gestalt des Gebietes lediglich den Erhalt bezahlbaren Wohnraums für die Bevölkerung sichern wollte. Das Oberverwaltungsgericht wies den Normenkontrollantrag jedoch zurück und schloss sich der Auffassung der Verwaltung an, dass bauliche Anlagen vorhanden seien, die das Ortsbild und die Stadtgestalt „durch ihre optisch wahrnehmbare besondere Baustruktur prägen“ (Aktenzeichen OVG 2 A 6.18). Die Revision gegen die Entscheidung wurde nicht zugelassen. Dagegen hatten wiederum die Grundstückseigentümer Beschwerde eingelegt, die im Oktober jedoch vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen wurde.