Spaziergang in Berlin: Entdeckungen im Hansaviertel und im Tiergarten

Berlin. Vom U-Bahnhof Hansaviertel kommend, geht es die Altonaer Straße in Richtung der im Sonnenlicht glänzenden Siegessäule. Gleich zu Beginn passieren wir dabei das durch den zweiten Lockdown erneut geschlossene Grips-Theater, eine Berliner Institution für Kinder- und Jugendtheater. Durch den Erfolg des Musicals „Linie 1“ wurde die Bühne bekannt. Auf der rechten Seite ist nach kurzer Strecke der Flachbau der Hansa-Bibliothek zu sehen. Das von den Architekten Werner Düttmann mit Siegfried Böhmer entworfene Gebäude steht unter Denkmalschutz und gehört wie auch das Grips-Theater und die anliegenden Hoch- und Wohnhäuser zum Hansaviertel, das in den 1950er-Jahren neu konzipiert und gebaut wurde.

Das alte Hansaviertel wurde durch die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs zerstört und abgerissen. Unter Leitung von Otto Bartning entstand zur Interbau 1957, der Internationalen Bauausstellung, ein neues Wohngebiet, dass auch als Gegenentwurf zur wuchtigen Monumentalarchitektur im sowjetischen Sektor konzipiert wurde. Hier wirkten namhafte Architekten wie Oscar Niemeyer, Walter Gropius, Max Taut oder Alvar Aalto.

Viele Grünflächen und aufragende Punkthäuser

Am beginnenden Tiergarten führt ein Weg schräg in die Grünanlage hinein. Nach ­wenigen Metern ist der mit Entengrütze vollkommen bedeckte Grundwasserteich zu sehen. Er liegt unmittelbar vor dem Englischen Garten mit seinem schon von Weitem sichtbaren Teehaus. Die Grünanlage wurde 1951/52 durch den britischen Stadtkommandanten General Geoffrey Bourne angeregt. Die Engländer spendeten daraufhin zahlreiche Pflanzen, die dann im Englischen Garten von Willy Alverdes thematisch angeordnet wurden.

Rund um den See führt ein Weg mit Natursteinplatten, auf den kleinen Wiesen wird Tai-Chi geübt, zahlreiche Berliner sonnen sich auf den Bänken. Das sonst stark frequentierte Teehaus ist durch die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit ­geschlossen. Eine Infoblatt verweist auf den „To Go“-Service, auf der Terrasse stehen Heizpilze ungenutzt in Gruppen zusammen. Hier finden im Sommer sehr gut besuchte Jazz- und Soul-Konzerte Open Air statt.

Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite an dem mit Wasserlinsen zugewachsenen Grundwasserteich im Englischen Garten. Im Hintergrund ist das Teehaus zu erkennen, dass pandemiebedingt derzeit wieder geschlossen ist und nur Außer-Haus-Verkauf anbietet.

Foto: Dirk Teuber

Nach der halben Umrundung des Teiches taucht in der Ferne das große grünschimmernde Dach der Ausstellungshalle der ebenfalls zurzeit geschlossenen Akademie der Künste auf. Der Eingang zu der Kulturinstitution ist aber im Hanseatenweg. Auf der rechten Seite wird ein schwarz gestrichener Zaun sichtbar, der mit Kameras bestückt ist. Dahinter beginnt der Garten des ­Bundespräsidialamtes, dem Sitz des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Der Weg macht einen Halbbogen und führt am Spielplatz vorbei, der aber an diesem Vormittag nicht genutzt wird, sich aber in einem gepflegten Zustand befindet. Nach wenigen hundert Metern macht der Weg einen Knick und führt zur Spree. Durch die Bäume sind die hoch aufragenden Punkthäuser des Hansaviertels zu sehen. Wir folgen dem Bellevue-Ufer nach links und passieren den Gerickesteg, der eine Fußgängerbrücke ist und Alt-Moabit mit dem Hansa-Viertel verbindet.

Altbauten lassen den Charme des alten Hansaviertels erahnen

Kurz hinter der Brücke beginnt das Holsteiner Ufer, dass mit vornehmen Altbauten im Stil der norddeutschen Renaissance erahnen lässt, wie schmuck das alte Hansa­viertel einst ausgesehen hat.

An der Ecke Bartningallee/Moabiter Brücke befindet sich die Baumkuchenkonditorei „Gustav Buchwald“. Der einstige Hoflieferant schickt seine saftig schmeckenden Köstlichkeiten bis nach Japan. Das Geschäft ist geöffnet, das gemütlich eingerichtete Café aber geschlossen. Ebenfalls sehr empfehlenswert sind die zahlreichen Torten, die in schmucken Pappkartons mit nach Hause genommen werden können.

Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Alt-Moabiter Spree-Bogen zu sehen, dessen moderne Architektur einen interessanten Gegensatz zum bürgerlichen Ambiente am Holsteinischen Ufer bildet. Die futuristisch aussehenden Gebäude stehen auf dem Gelände der alten Bolle-Meierei und sind ein Büro- und Gewerbepark.

Wir folgen der Spree weiter und unterqueren zunächst die Lessingbrücke, bis wir nach einigen hundert Metern die Hansabrücke erreichen. Hier halten die Ausflugsdampfer der Reederei Riedel ihren Winterschlaf, da weder touristischen Fahrten noch Feiern auf den Booten möglich sind. Auf der Hansabrücke gehen wir nach links, kommen an der auffälligen „The Hand with Watch Sculpture“ vorbei und gelangen wieder zum U-Bahnhof Hansaplatz.

Einkehr und Entdeckung