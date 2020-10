Abschnitt der Straße des 17. Juni wird zur Baustelle

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich in den kommenden Wochen auf Verkehrseinschränkungen an der Straße des 17. Juni einstellen. Der Netzbetreiber 50Hertz hat mit den Arbeiten für ein riesiges Tunnelbohrprojekt begonnen. Im Auftrag der Bundesnetzagentur soll das Unternehmen ein neues 380 Kilovolt Höchststromkabel verlegen. Ein Investitionsvolumen von rund 290 Millionen Euro ist dafür vorgesehen.

Die Leitung soll künftig von der Rudolf-Wissell-Brücke über das Umspannwerk Charlottenburg bis in die Bissingzeile zum Umspannwerk Mitte führen und Berlins bisherige Stromversorgung verstärken. Der dafür entstehende Tunnel, der 20 bis 30 Meter unter der Erde verlaufen soll, erstreckt sich künftig über sieben Kilometer quer unter der westlichen Berliner Innenstadt. Ein Zwischenschacht zur Kontrolle des Tunnels soll nahe dem S-Bahnhof Tiergarten entstehen. Gegen die geplante Großbaustelle, die bis zum Jahr 2025 dauern könnte, regt sich aber auch Widerstand.

33.500 Autos fahren täglich über die Straße des 17. Juni

Derzeit schränkt eine Straßenabsperrung am Rad- und Gehweg den Verkehr auf der Nordseite der Straße des 17. Juni ein. Zwischen Fauler See und der Klopstockstraße in Richtung Charlottenburg wird der Rad- und Fußverkehr über einen Autofahrstreifen umgeleitet. Die rund 33.500 Autos, die täglich über die Straße rollen, müssen daher mit längeren Wartezeiten in erster Linie im Berufsverkehr rechnen. Ihnen stehen in dem Straßenabschnitt nur noch zwei der drei Fahrspuren zur Verfügung. Auch einige Parkplätze sind weggefallen.

Der Geh- und Radverkehr soll künftig über den Großen Tiergarten umgeleitet werden. Wegen Bauvorbereitungen ist die künftige Umleitung abgesperrt.

Foto: Julian Würzer

Der Grund für die Baustelle sind Untersuchungen am geplanten Zwischenschacht. „Wir müssen im Prinzip zwei Bohrungen durchführen, um den Bodenzustand zu analysieren“, sagte 50Hertz-Pressesprecherin Dorit Rößler auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Laut Senatsverkehrsverwaltung gilt diese Verkehrsführung bis zum 27. November.

Tempo 30 und keine Parkplätze mehr

Später sollen Radfahrer und Fußgänger durch den Großen Tiergarten umgeleitet werden. Diese künftige Umleitung, die parallel zur Straße des 17. Juni verläuft, ist seit dieser Woche allerdings komplett abgesperrt. Bauzäune riegeln den Weg ab, und Straßenschilder weisen daraufhin, dass kein Durchgang möglich ist. Rößler zufolge sollen Rad- und Fußverkehr ab 2021 durch den Park verlaufen. Dafür müsse die Strecke für die Länge der Baustelle, 2021 bis 2025, asphaltiert werden. „Es handelt sich um eine Schicht, die der Parksituation angeglichen wird und nach Abschluss der Bauarbeiten einfach abgetragen werden kann“, erklärt Rößler.

Man habe sich für die Lösung Großer Tiergarten entschieden, da Radfahrer und Fußgänger, wenn sie über die Straße des 17. Juni geleitet worden wären, mit Baustellenfahrzeugen hätten kreuzen müssen. „Solche Kreuzungen werden als Unfallschwerpunkte ausgemacht, das wollten wir vermeiden“, so Rößler.

Dauerhaft während der gesamten Bauzeit soll der Mittelstreifen für die Parkplätze wegfallen — zugunsten des Autoverkehrs. Rößler zufolge sollen in den Baujahren eins und vier nördlich in Richtung Charlottenburg zwei Fahrstreifen bleiben, südlich weiterhin drei. Während der beiden Jahre 2022 und 2023 finden unterirdische Bohrungen statt. Deshalb könne in dieser Zeit die Straße des 17. Juni wieder auf insgesamt sechs Fahrspuren aufgestockt werden, die aber etwas schmaler sein werden. Zudem soll während der Bauzeit Tempo 30 gelten.

Fachverband Fußverkehr droht mit Klage

Auf Verständnis stößt die geplante Verkehrsführung aber nicht überall. Roland Stimpel ist Sprecher des Fachverbands Fußverkehr Deutschland. „Hier liegt ein klarer Verstoß gegen das Mobilitätsgesetz vor“, sagte er der Berliner Morgenpost. Dem Gesetz zufolge müsste vorrangig Verkehrsfläche für den sogenannten Umweltverbund, also Bus, Fußgänger und Radfahrer, erhalten bleiben. Stimpel sieht in den Planungen aber einen Radweg, der verlegt wird, einen Gehweg der verschwindet und eine Umleitung durch den Großen Tiergarten, die sich Fußgänger und Radfahrer teilen müssen.

Deshalb fordert er, einen Radweg entlang der Straße des 17. Juni und nur zwei Spuren für den Autoverkehr. Diese Aufteilung treffe alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen. „Aber sie benachteiligt niemanden maßlos“, so Stimpel. Er kündigte an, gegen die derzeitige Aufteilung vorzugehen, indem der bisher zur Grünanlage gehörende Weg zum Straßenland umgewidmet werde. Ein Anwalt habe bereits Akteneinsicht beantragt. „Wenn nötig, klagen wir“, sagt Stimpel, hofft aber, dass der Senat seine Pläne ändert.