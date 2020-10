Bezirk Mitte duldet Wärmestrahler und Einhausungen

Berlin. Kurswechsel beim umstrittenen Thema Außengastronomie im Bezirk Mitte: Nachdem das Bezirksamt bislang jegliche Wärmequellen und Einhausungen innerhalb von Schankvorgärten abgelehnt hatte, hat es am Dienstag die Duldung mitgeteilt. Die Regelung gilt vorerst bis zum 31. März. „Wir möchten mit dieser Regelung einen Beitrag leisten, den bisherigen Umfang und Gästeanzahl durch die Nutzung der Außenbereiche auch im Winter aufrecht erhalten zu können“, sagte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne).

Dem Bezirksamt sei bewusst, wie existenzgefährdend die Lage für die Gastronomen seien. Zuletzt gaben drei Viertel der Berliner Hotels und Gaststätten an, dass sie befürchten, die Corona-Krise nicht zu überleben. Das ergab eine Umfrage unter Mitgliedern des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Sie beklagen zudem bis zu 80 Prozent Umsatzrückgang bei gleichbleibenden Mieten und Kreditrückzahlungen in den vergangenen Monaten.

Bezirk Mitte lehnt Nutzung von gasbetriebenen Heizpilzen ab

Die Duldung gilt laut Bezirksamt nur für die genehmigten Ursprungsflächen der Gastronomiebetriebe, nicht aber für die coronabedingte Ausweitung. Zudem müssen Gehwege stets frei gehalten werden, so dass Menschen mit Einschränkungen und Kinderwagen diese benutzen können.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

In Sachen gasbetriebene Heizpilze rückt der Bezirk nicht von seinem bisherigen Standpunkt ab. Die Heizpilze sind weiterhin von der neuen Regelung ausgenommen. Eine Genehmigung würde den Beschlüssen bezüglich der Feststellung des Klimanotstandes von Senat und Bezirksverordnetenversammlung zuwiderlaufen, begründet das Bezirksamt die Entscheidung.

Mit Hinblick auf die kalte Jahreszeit fordern Gastronomen in Mitte seit Wochen Lösungen vonseiten der Politik. Um die Abstände in den Gastronomiebetrieben einzuhalten, können viele Besitzer nur noch einen Teil des Innenraums nutzen. „Die Entscheidung des Bezirksamts Mitte ist ein richtiges Zeichen für die Gastronomie“, sagte Jörn Peter Brinkmann, Betreiber der „Ständigen Vertretung“ am Schiffbauerdamm in Mitte.

Der Umsatz sei in den vergangenen Tagen wegen der Sperrstunde und der steigenden Infektionszahlen stark gesunken. Gäste blieben aus. Durch die Nutzung der Außenbereich erhoffe Brinkmann sich zumindest um das Weihnachtsgeschäft einen Aufschwung.