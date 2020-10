Der Wedding ist so cool, weil er eben nicht cool ist

Berlin. Das trendige Berlin – viele denken dabei an Szenekieze wie Kreuzkölln oder Friedrichshain. Allerdings ist der Wedding der sechstcoolste Kiez der Welt; zumindest wenn es nach dem britischen Trendmagazin „Time Out“ geht. Das weltweiterscheinende Magazin hat am Dienstag eine Auflistung der 40 coolsten Nachbarschaften veröffentlicht. Dabei landete der Wedding knapp hinter Esquerra de l’Eixample in Barcelona, der Downtown in Los Angeles, Sham Shui Po in Hongkong, Bedford-Stuyvesant in New York und Yarraville in Melbourne.

Die Auflistung orientierte sich an einer Befragung von 38.000 Menschen. Die letzte Einschätzung blieb allerdings Journalisten und Experten überlassen. Ihnen gefällt vor allem in Wedding die multikulturelle Gemeinschaft und die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte im Afrikanischen Viertel.

Wedding hat Chancen, sich zum Szene-Kiez zu entwickeln

Die Liste des Magazins der coolsten Nachbarschaften erscheint einmal jährlich. Im vergangenen Jahr landete der Wedding auf Platz vier. Damals waren die Kriterien des Magazins nach eigenen Angaben Kultur, Essen, erschwingliche Mieten und das Potenzial, sich zu einem Szene-Kiez zu entwickeln. In diesem Jahr habe das Wort Nachbarschaft aber eine neue Bedeutung erhalten, schreibt „Time Out“-Autor James Manning. Denn in diesem Jahr hätten Menschen wegen der Coronavirus-Pandemie mehr Zeit zu Hause in ihren Kiezen verbracht. Daher stünden Menschen, Gemeinschaften und Unternehmen, die sich während der Coronavirus-Krise unterstützt hätten, im Fokus.

„Die Orte, die die Seele der Stadt präsentieren“, so Manning. Was Gemeinschaft in Zeiten der Krise Wedding heißt, weiß Axel Völcker. Er ist Grafikdesigner und Herausgeber des Magazins „Wedding“ und lebt seit über 20 Jahren in der „coolen“ Nachbarschaft. „Mein Eindruck ist, dass die Gemeinschaft in den vergangenen Monaten zusammengewachsen ist“, sagt er. Ihm fällt dazu eine Begegnung zu Beginn des Lockdowns ein. Der Besitzer des Spätis seines Vertrauens habe ihn gefragt, ob er Menschen in der Nachbarschaft kenne, die Hilfe beim Einkaufen benötigten. Er beliefere sie ohne Zusatzkosten.

Wer vom Wedding kommt, merkt, wenn er in Prenzlauer Berg ankommt

„Anfangs begegnen die Menschen einen mit der schroffen Berliner Art“, sagt Völcker. Dahinter stecke aber viel Herzlichkeit. Doch weshalb ist der Wedding so cool? Völcker sagt, der Wedding sei nicht so cool, genau das mache ihn so cool. Laufe man durch Kreuzberg und Neukölln sei der Übergang fließend. Wer sich nicht auskenne, merke keinen Unterschied. Von Wedding müsse man aber erst nach Gesundbrunnen und über die „böse“ Brücke in Richtung Prenzlauer Berg. Die Welt des Flat White und handgefertigten Holz-Spielwaren.

Die Vielfalt mit seinen Stammkneipen, vielen Fachgeschäften oder Regenschirmgeschäft in der Müllerstraße sei anders als die „hippen“ Stadtteile. Das sieht auch das „Time Out“-Magazin so. Die Menschen im Stadtteil blieben vor allem den lokalen Unternehmen und Lebensmittelhändlern treu. Zudem gebe es immer wieder aufstrebende Restaurants und Bars. So nennt das Magazin beispielsweise das vegetarische, italienische Restaurant Sotto in der Neuen Hochstraße und das taiwanesische Cozymazu in der Sprengelstraße. Sie hätten sich als beliebte Treffpunkte in Wedding etabliert. Völcker empfiehlt übrigens die ExRotaprint-Kantine in der Gottschedestraße 4. Hier komme der Kiez zur Mittagszeit zusammen und lenke sich ein in der Pause von der Arbeit ab.

Der Kampf um die Umbenennung der Straßen des Afrikanischen Viertels ist auch hipp

Doch die Nachbarschaft im Kiez verändert sich auch. Seit Jahren kämpfen Aktivisten mit Kampagnen für eine Umbenennung der Straßennamen im Afrikanischen Viertel. Orte wie die Petersallee oder der Nachtigalplatz sind nach Kolonialverbrechern benannt. Der Nachtigalplatz soll in Manga-Bell-Platz umbenannt werden, die Petersallee soll aufgeteilt werden und künftig Anna-Mungunda-Allee und Maji-Maji-Allee heißen.

Früher fragten sich Berliner lange, wann der Wedding kommt. Falsche Frage. Als Nachbarschaftsort ist er schon längst da.