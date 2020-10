Am 6. Oktober hatten Aktivisten von Extinction Rebellion das Wirtschaftsministerium blockiert.

Umweltaktivisten von Extinction Rebellion haben am Mittwochabend Straßen im Regierungsviertel in Tiergarten blockiert.

Berlin. Im Rahmen ihrer Protestwoche haben Aktivisten von Extinction Rebellion am Mittwochabend Straßen im Regierungsviertel in Tiergarten blockiert. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen, warnt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Die Aktivisten fordern von Abgeordneten und Kanzlerin Angela Merkel ein Gesetz, um Klima- und Umweltzerstörer strafrechtlich belangen zu können. Es handele sich um fünf friedliche Straßenblockaden, die man knapp zwei Stunden vor Sitzungsende des Bundestags errichtet habe, teilte Extinction Rebellion auf Twitter mit. Knapp 2 Std. vor dem Sitzungsende des #Bundestag|s haben Aktivist:innen 5 friedliche Strassenblockaden errichtet.



Sie sind an der Moltebrücke, Ecke Kapelle Ufer/Konrad- Adenauer-Str, Dorotheenstr/Wilhelmstr, Ebertstr/Str. d. 17. Juni & Scheidemannstr./Heinrich-v-Gager-Str. pic.twitter.com/pPXNciPiyz — Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) October 7, 2020 Extinction Rebellion ist eine Gruppe von Umweltaktivisten und -aktivistinnen, die sich die „Rebellion gegen das Aussterben" auf die Fahnen geschrieben hat. Im vergangenen Jahr machten sie Schlagzeilen mit spektakulären Aktionen wie der Besetzung des Großen Sterns in Berlin und einem Protest, bei dem sich 30 Menschen mit Ketten um den Hals am Zaun des Kanzleramts festmachten.