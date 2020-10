So soll der Alexanderplatz wieder strahlen

Der Alexanderplatz soll in neuem Licht erstrahlen. Studierende der Universität Wismar arbeiten seit einem Jahr an einem neuen Lichtkonzept für den zentralen Platz in der City-Ost. Am Montag stellten sie im Rahmen einer Online-Präsentation die Konzepte vor. Sie sollen als Grundlage für die künftige Gestaltung des Alexanderplatzes dienen.

Der Hintergrund: In Sachen Beleuchtung gibt es Handlungsbedarf auf dem Alexanderplatz. Während der Bahnhof blendend hell leuchtet, sind die Unterführungen dunkel und wirken dadurch ausladend. Anwohner beschweren sich seit geraumer Zeit über die schlechte Beleuchtung südwestlich des Bahnhofs und in den Grünanlagen. Laut Polizei ist der Alexanderplatz an vielen Stellen unzureichend ausgeleuchtet. Daher meiden Berliner den Platz vor allem in den Abendstunden.

Der geplante Alexander Capital Tower soll in den Abendstunden die Farbe seiner Fassade ändern können.

Foto: Thomas Römhild

Eine erste Bestandsaufnahme des Bezirks Mitte in Zusammenarbeit mit der Polizei und den zuständigen Senatsverwaltungen für Verkehr und Stadtentwicklung aus dem vergangenen Jahr bestätigt den Eindruck, dass etwas passieren muss.

So gibt es allein rund 20 verschiedene Lampentypen aus verschiedenen Epochen auf dem Alexanderplatz. Außerdem sind einige der Leuchten kaputt. Von einem einheitlichen Konzept fehlt jegliche Spur. „Wir waren entsetzt“, hatte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) die Evaluierung zur Beleuchtung des Platzes kommentiert.

Der Koordinator des Alexanderplatzes, Andreas Richter, selbst übrigens Beleuchtungsmeister, hat daraufhin die Zusammenarbeit mit der Hochschule Wismar in die Wege geleitet. Fünf Vorschläge wie sich die Beleuchtung am Alexanderplatz verändern könnte:

Sonnensystem der Weltzeituhr: In dem Projekt sollen Touristenhotspots im Zentrum stehen. Die Beleuchtung der Weltzeituhr könnte künftig in den Fokus rücken. Das Sonnensystem auf der Uhr soll bernsteinfarben leuchten und den Platz erhellen. Im Brunnen der Völkerfreundschaft soll das Wasser ebenfalls bernsteinfarben erstrahlen und Berliner und Touristen auch bei Dunkelheit zum Verweilen einladen. Ein weiterer zentraler Punkt soll die Polizeiwache am Alexanderplatz werden. Lichter entlang der Außenfassade sollen das Gefühl von mehr Sicherheit geben und die Station auch leichter sichtbar machen. Unter den Brücken neben dem Bahnhof könnten Kunstprojektionen auf die Wände übertragen werden, die gleichsam auch Licht spenden. Abgerundet wird das Konzept von blauen Lichtern. Sie sollen entlang der obersten Stockwerke der Bauten am Alexanderplatz leuchten. So könnte die oberste Etage des Park-Inn-Hotels in blauem Licht erstrahlen.

Eine Lichtidee stellt die Weltzeituhr in den Fokus.

Foto: Thomas Römhild

Projekt Sicherheit: Im zweiten Lichtkonzept legen Studenten der Hochschule den Fokus der Beleuchtungen auf Sicherheit und die Außenfassaden am Alexanderplatz. Die Zugänge zur U-Bahn sollen mit hellen Lichtern rund um die Eingangsfassade hervorgehoben werden. Das biete eine sichere Umgebung für Pendler in den Abendstunden, so die Studenten. Bodenleuchten im Platz sollen das Sicherheitsgefühl weiter stärken. Laufen Besucher beispielsweise in der Nähe der Leuchten, strahlen diese; bewegt sich eine Zeit lang niemand, erlischt das Licht.

Die U-Bahnschilder sollen stärker ins Auge fallen.

Foto: Thomas Römhild

Dynamische Brücken: In diesem Lichtkonzept sollen auch die Brücken um den Alexanderplatz miteinbezogen werden. In den Durchgängen soll ein dynamisches Licht angebracht werden. Laufen Passanten hindurch, erhellt es den Weg. Bewegt sich niemand hindurch, bleibt es dunkel.

Projekt Skyline: Bei diesem Lichtkonzept steht die Skyline im Zentrum. In den Abendstunden sollen die Fassadenlichter in zwei Schichten unterteilt werden. In der unteren Ebene wird es für Fußgänger hell. Weiter oben entlang der Hochhäuser sollen das Licht dynamisch leuchten und den Nachthimmel Berlins nachahmen. So beispielsweise am Covivio-Turm. Der geplante Alexander Capital Tower hingegen soll laut Animation in den Abendstunden die Farbe seiner Fassade ändern können.

LED-Skyline: Die künftige Skyline des Alexanderplatzes soll bei diesem Lichtkonzept mit LED-Chips funktionieren. Sie sollen am Rande einiger Dächer sichtbar sein und ferngesteuert werden können, um die Lichtverschmutzung zu minimieren. Außerdem soll der Bahnhof mit weißen Lichtlinien überzogen werden. Als Basis soll warmes Licht den Bahnhof untermalen. Die Idee dahinter: Für Pendler soll es rund um den Bahnhof keine dunklen Bereiche mehr geben

360-Grad-Licht: Das Prinzip dieses Entwurfs versucht, den künftigen Alexander Capital Tower und die Weltzeituhr in ein Rundum-Licht, ein 360-Grad-Licht, zu hüllen. In der kalten Jahreszeit sollen warme Farbtönen überwiegen. An bestimmten Festtagen sollen sie ebenfalls „feierliche“ Lichtfarben annehmen können. Der Brunnen der Völkerfreundschaft soll von unten angestrahlt werden und das Licht auf den Platz reflektieren. So soll der Brunnen zu einem Begegnungsort mitten in der Stadt werden.