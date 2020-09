Wie geht es weiter mit der Mohrenstraße?

Die Mohrenstraße in Mitte soll umbenannt werden. Bis das geschieht, könnten jedoch Jahre vergehen.

Berlin. Bis die Mohrenstraße wirklich in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt wird, könnten noch Jahre vergehen. Das befürchtet zumindest Mittes Verkehrsstadträtin Sabine Weißler (Grüne). „Ich werde das Bändchen nicht mehr durchschneiden“, sagt sie mit Hinblick auf ihre Amtszeit, die im Jahr 2021 endet. Der Name der Straße wird von Kritikern als rassistisch empfunden. Deshalb soll sie nach Anton Wilhelm Amo benannt werden. Er gilt als erster Gelehrter afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität.