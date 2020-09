Späti in Berlin Mitte darf keine Tische und Stühle aufstellen

Ein Spätkauf in Berlin (Archivbild).

Das Verwaltungsgericht hat einem Späti in Mitte verboten, Tische und Stühle aufzustellen. Die Lärmbelastung ist laut Urteil zu groß.

Das Berliner Verwaltungsgericht verbietet einem Spätkauf-Betreiber in Mitte, auf der Straße Tische und Stühle aufzustellen. Die geänderte Praxis des Bezirks, das nicht zu genehmigen, sei nicht zu beanstanden, hieß es in einer Mitteilung. Die Entscheidung fiel bereits am 11. September, wurde aber erst diesen Freitag bekannt gegeben.

Der Spätkauf-Betreiber hatte vor Gericht geklagt. Er wollte erreichen, wie bereits in den vergangenen Jahren, vom Bezirk eine Sondernutzungserlaubnis zu bekommen. Bislang durfte er auf einer Fläche von 24 Quadratmetern vor seinem Laden Tische und Stühle aufstellen. Im vergangenen Mai hatte der Bezirk Mitte seine Praxis in Hinblick auf solche Schankvorgärten geändert. Sie werden nicht mehr genehmigt, sofern das Warensortiment eines Spätkaufs dem eines Supermarkts entspricht. Da dies im konkreten Fall vorliegt, lehnte der Bezirk den Antrag des Betreibers ab.

Schankvorgärten von Spätis sorgen für Lärmbelästigung in der Nacht

Das Gericht wies nun einen entsprechenden Eilantrag des Spätkaufs gegen die Bezirksentscheidung zurück. Denn dem Begehren stünden „überwiegende öffentliche Interessen entgegen“, wie es in der Entscheidung heißt. Denn Schankvorgärten vor sogenannten Spätis würden anders als etwa vor Bäckereien oder Feinkostläden „vor allem abends und nachts zu Ansammlungen führen, „von denen Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft und etwa eine Behinderung des Fußgängerverkehrs ausgingen“.

Die zunehmend negativ geprägte Erfahrung habe den Bezirk zu einer nachvollziehbaren Änderung seiner Vorschriften geführt. Der Späti-Betreiber kann gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.

