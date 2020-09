Potsdamer Platz Arkaden: So sieht es auf der Baustelle aus

Die Mall am Potsdamer Platz wird umgebaut. Sie soll an eine Einkaufsstraße erinnern – mit Straßenpflaster.

Berlin. Nur wenig erinnert noch an die alten Potsdamer Platz Arkaden. So sind die kleinen Übergänge in der ersten Etage verschwunden. Statt Rolltreppen führen schmale Leitern, umrahmt von Baugerüsten, nach oben. Arbeiter in neongelben Warnwesten wuseln über die Baustelle. Auf dem breiten Durchgang im Erdgeschoss wirbelt ein Gabelstapler Staub vom Boden auf, während er an Baucontainern, vollgestopft mit Kabeln, vorbeirollt.