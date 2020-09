Voltair Berlin: Am Alexanderplatz entsteht ein 390-Millionen-Euro-Projekt

Der Kran zieht den Kranz in die Höhe. Am Mittwoch fand das Richtfest für das Bürogebäude „Voltair“ am Alexanderplatz statt. Auf 30.000 Quadratmetern soll das Gebäude Flächen für Firmen, Restaurants und Einzelhandel bieten.

Der Rohbau ist fertig. Am Mittwoch feierten die Bauherren des Bürokomplexes „Voltair“ am Alexanderplatz Richtfest. In dem achtstöckigen Gebäude sollen künftig Start-Ups, Digital Hubs und Co-Working-Spaces einziehen. Die Fertigstellung des Objekts an der Ecke Voltairestraße/Dircksenstraße neben dem Einkaufszentrum „Alexa“ ist für den Beginn des Jahres 2022 geplant.