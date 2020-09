Neue Bäume gegen den Klimawandel in Berlin

Berlin. Der Baum der Zukunft ragt aus einer Wiese im Tiergarten. Seine ovalen Blätter, die an einen Kirschbaum erinnern, wehen im Wind, der von der Straße des 17. Juni in Richtung Haus der Kulturen zieht. Die etwa eineinhalb Meter große Baumkrone ist grün, wirkt gesund. Wenn die Sonne zu stark scheint, rollen die Blätter leicht ein. Im Herbst während die Gewänder der umliegenden Bäume gelbe und rote Farbtöne annehmen werden, wird er zunächst grün bleiben. Aber nur bis zu den ersten kalten Nächten. Dann werden sie innerhalb weniger Stunden zu Boden fallen. Den Winter über ist er kahl. Sollte die Erle künftig Straßenbilder und Prachtboulevards deutscher Städte prägen, ist das keine romantische Vorstellung.

Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Jahre hat den Bäumen stark zugesetzt. Laubbäume nahmen in Teilen Deutschlands wegen des Wassermangels schon im Sommer Herbstverfärbungen an. Nadelbäume wie Fichten produzieren zu wenig Harz, um Schädlinge vor dem Eindringen in die Baumrinde zu bewahren. Der Brandenburgische Landesverband der Pilzsachverständigen erklärte zu Beginn des Monats, die Pilzsaison falle schlechter aus, da unter den trockenen Bäume Pilze nur schlecht wachsen könnten. Die Dürre beschäftigt aber nicht nur Bäume in Wäldern, sondern auch Bäume in der Stadt. Dort sind die Voraussetzungen für sie meist noch schlechter. Wegen der oftmals dichten Besiedlung, können sich die Wurzeln nicht entfalten. Eine Folge: Wassermangel. Dass die Bäume in Berlin unter enormem Stress stehen, zeigen Zahlen vom Landesverband Berlin des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Zwischen 4000 und 5000 Bäume berlinweit mussten unter anderem wegen Krankheiten, die auf Wassermangel zurückzuführen sind, gefällt werden. Diese sollen nicht ersetzt werden, es müssen noch viel mehr gepflanzt werden, um die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen.

Die Erle ist trockenresistent und zeigt kaum Schädlingsbefall

Für diese Bäume gibt es neue Anforderungen. Das Stichwort lautet Klimaresilienz. Bäume sollen sich an die veränderten Klimaereignisse wie extreme Hitze oder lange Dürreperioden anpassen können, um Schäden zu vermeiden. Die Erle im Tiergarten hat die Späth’schen Baumschule aus Treptow-Köpenick gezüchtet und anlässlich des 300-jährigen Bestehens gepflanzt. „Sie ist prädestiniert, im Stadtraum des Klimawandels einer der Straßenbäume der Zukunft zu werden“, sagt Holger Zahn, Geschäftsführer der Spät’schen Baumschulen. Seine Aussage stützt er auf Untersuchungen in mehreren deutschen Städten von Hartmut Balder. Er ist Professor für Pflanzenschutz im urbanen Bereich an der Beuth Hochschule. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Erle trockenresistent sei und kaum Schädlingsbefall zeige.

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft spricht von 1,5 Milliarden Euro, die Länder zur Bewältigung von Waldschäden abrufen können.

In Berlin ist die Erle bislang noch kaum an Straßenrändern zu sehen. Dominierend sind Linden und Kastanien. „Die Linde ist unter den veränderten klimatischen Bedingungen längst nicht mehr so vital“, sagt Zahn. Sie leide unter starkem Läusebefall. Und auch Kastanien hätten Probleme, zwar weniger mit Läusen, dafür aber mit Miniermotten.

Kommunen bekommen Liste mit 60 städtetauglichen Bäumen zur Hand

Müssen Bäume ersetzt werden, ist das in Berlin meist Aufgabe des Bezirks. Die für die Grünflächen zuständigen Stadträte stimmen sich mit Mitarbeitern der Fachabteilungen ab und erstellen Ausschreibungen, die an Gartenbaubetriebe übergeben werden. Die Betriebe bestellen die Bäume bei den Baumschulen. Um den Bezirken, anderen Kommunen aber auch Unternehmen bei der Auswahl klimaresilienter Bäume zu helfen, hat der Bund deutscher Baumschulen (BdB) ein Buch mit Zukunftsbäumen zusammengestellt, darunter auch die Erle. „Es handelt sich um eine Empfehlungsliste mit Blick auf den urbanen Raum“, erklärt Marius Tegethoff, Bereichsleiter für Produktion und Qualitätssicherung beim BdB. Er nennt neben der Erle auch die Kornelkirsche, drei seien etwa schon im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gepflanzt worden.

Am Rande der Baumpflanzung im Tiergarten überreicht BdB-Präsident Helmut Selders die Liste Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). „Wenn wir heute nicht schnell Bäume pflanzen, vergeuden wir Zeit, die uns kommende Generationen nicht verzeihen wird“, sagt sie. Gelder für die Bewältigung der Waldschäden stünden zur Verfügung. Klöckner spricht von 1,5 Milliarden Euro, die die Bundesländer abrufen könnten. Allerdings hatte die Ministerin bereits im vergangenen Jahr von der Summe gesprochen, die mindestens benötigt werden, um die Wälder zu retten. Passiert ist Selders zufolge bislang zu wenig. „Wir haben ein Jahr verloren“, sagt er der Berliner Morgenpost. Noch immer müssen mehrere Millionen Bäume bundesweit gepflanzt werden - nicht nur Erlen, aber die passen eben gerade gut in die Zeit.