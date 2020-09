Coronavirus in Berlin: Schausteller setzen auf Herbst-Rummel

Wegen der Corona-Krise fielen viele Jahrmärkte aus. Nun dreht sich in Berlin das Karussell wieder - mit dem notwendigen Abstand.

Berlin. Volksfeststimmung unter Corona-Auflagen: Trotz Pandemie soll in Berlin auf dem zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm seit Freitag ein Herbst-Rummel für ausgelassene Atmosphäre sorgen. Auf ein Festzelt haben die Organisatoren wegen des Virus aber verzichtet. "In den letzten Monaten herrschte eine Ausnahmesituation, die wirklich jeden belastet hat, egal ob jung oder alt. Auf unserem Herbst-Rummel tun wir deshalb alles, um ein Gefühl von Sicherheit, aber auch Freude und etwas Sorglosigkeit zu verbreiten", sagte der Vorsitzende des Berliner Schaustellerverbandes, Michael Roden, der Deutschen Presse-Agentur.

Herbst-Rummel in Berlin mit Hygienekonzept

Der Herbst-Rummel des Schaustellerverbandes findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt, sagte eine Sprecherin. 70 Attraktionen sind geplant, darunter mehrere Achterbahnen, Autoscooter und Bungee-Jumping. Die Veranstalter haben nach eigenen Angaben für das Volksfest ein Konzept entwickelt, mit dem sich Feiern und Sicherheit verbinden lassen: Einlasskontrollen, Abstand zwischen den Fahrgeschäften und Essensständen, wie Roden berichtete. Auch gebe es Wegemarkierungen und Hinweisschilder. Eine Maskenpflicht bestehe nicht. In Berlin sind wegen der Corona-Pandemie Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis Ende des Jahres verboten - das soll auch die maximale Zahl von Besuchern werden, die gleichzeitig auf dem Festgelände sind.

Erwartungen der Schausteller richten sich auf das Weihnachtsgeschäft

Der Herbst-Rummel ist nicht das erste Volksfest des Schaustellerverbandes während der Corona-Pandemie. Am 1. September endete das 117. Schollenfest, eines der kleineren Volksfeste der Stadt. Der Schausteller-Chef zeigte sich zufrieden: "Wir haben gemerkt, dass unsere Besucher selbst ein Bewusstsein für einen sicheren Umgang miteinander innehaben und auch das Verständnis für Unterbrechungen zur Desinfektion der Fahrgeschäfte war überall vorhanden."

Nach coronabedingt verlustreichen Monaten richten sich die Erwartungen der Schausteller auf das Weihnachtsgeschäft: "Wir hoffen, dass wir trotz Corona eine Möglichkeit finden - den Besuchern zuliebe, aber auch unseren Schaustellern, die dadurch die bisherigen Verluste etwas abfedern könnten", sagte Roden.

