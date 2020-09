Berlin Mitte: Sexparty könnte zum „Super-Spreading-Ereignis“ werden

In der vergangenen Woche haben sich im Bezirk Mitte insgesamt 73 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, darunter viele Reiserückkehrer.

Corona in Mitte Sexparty könnte zum „Super-Spreading-Ereignis“ werden

Berlin. Eine Sexparty könnte zu einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Berlin führen. Wie aus einem Bericht des Bezirksamts Mitte hervorgeht, haben sich mehrere Menschen bei der Sexparty im Bezirk Mitte mit dem Coronavirus infiziert. Die Infektionskette könnte dem Bezirksamt zufolge das „Potenzial eines Super-Spreading-Ereignis“ haben. Neben der Sexparty stuft das zuständige Gesundheitsamt 34 weitere Ereignisse und Einrichtungen als Infektionsherde ein, darunter auch vier Fälle an Schulen und fünf Fälle in Arztpraxen.